EAが2026年3回目のレイオフ実施か、信頼・安全部門が標的でマルチプレイの秩序維持に懸念

米ゲーム大手のエレクトロニック・アーツ（EA）が、カスタマーサポートや信頼・安全（Trust and Safety）部門などを対象に人員削減を実施したと報じられた。サウジアラビア政府系ファンド主導のコンソーシアムによる550億ドル（約8兆9100億円、1ドル=162円換算）規模の買収を控えるなか、2026年に入って3回目のレイオフとなる。今回の削減は、オンラインマルチプレイヤーゲームのモデレーションやチート対策、ユーザーサポートの品質低下に直結する可能性があり、アクティブプレイヤーへの影響が懸念されている。

■カスタマーサポートと信頼・安全部門が削減対象に

米ゲーム大手のエレクトロニック・アーツ（EA）が今週、カスタマーサポート部門「Fan Care」、信頼・安全チーム、IT部門、採用部門から人員削減を行ったと報じられた。これは同社にとって2026年に入って3回目の人員削減であり、オンラインマルチプレイヤー環境の維持やモデレーション、安全確保を担当するスタッフが初めて標的となった。米メディアのKotakuが報じたところによると、削減対象は米国のリモートワーカーやインドのハイデラバードオフィスに及び、10年以上の勤続年数を持つ複数の従業員も解雇通知を受け取ったという。

『EA Sports FC 26』『Battlefield 6』『Apex Legends』といったEA의主要なライブサービスタイトルをプレイする数千万人のユーザーにとって、今回の削減は決して他人事ではない。削減対象となった信頼・安全チームは、有害なプレイヤー行動のモデレーション、ハラスメント防止ポリシーの適用、アンチチート報告への対応などを担っている。また、再編やアウトソーシングの対象となったFan Care部門は、アカウントのロックアウトやゲーム内決済の失敗、プラットフォームのエラーに直面したプレイヤーが最初に頼る窓口である。これらの部門の縮小は、対応の遅れや問題解決率の低下、ひいてはオンラインゲーム環境の悪化に直結するとみられる。

■「組織再編」ではなく「アウトソーシング」か

EAは今回の削減人数を公表しておらず、公式声明も出していない。しかし、6月18日にFan Care部門長から送られた社内メールや、LinkedInなどのSNS上で元従業員が公開した少なくとも12件の投稿によってレイオフの事実が確認されている。社内メールでは、今回の削減を「ファンの変化するニーズに適切に応えるための進化」と表現し、一部の業務を「異なるチーム、拠点、または外部サービスパートナー」へ移行する方針が示されていた。この表現は、単なる組織再編ではなく、外部へのアウトソーシングを示唆しているとみられる。

今回の人員削減は、EAの最高経営責任者（CEO）であるアンドリュー・ウィルソン氏が2025年10月に従業員に対して行った約束を破るものとなった。当時、サウジアラビア主導の投資コンソーシアムへの550億ドル（約8兆9100億円、1ドル=162円換算）での売却合意が発表された際、同氏は「即時の人員変更はない」と明言していた。この買収は、サウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」が93.7%の支配権を握り、残りをシルバーレイクとアフィニティ・パートナーズが保有する、ゲーム業界史上最大のレバレッジド・バイアウト（LBO）である。

しかし、その約束とは裏腹に、2026年に入ってからすでに3回の削減が行われている。2月には『Skate』リブート版を開発するFull Circleで、3月には『Battlefield 6』が発売3日間で700万本以上を売り上げ賞を受賞したにもかかわらず、DICEやCriterionなどのBattlefield Studiosでレイオフが実施された。そして6月の今回が、開発以外のスタッフを主な対象とした3回目の削減となる。

■巨額の負債返済がコスト削減を強いる背景

EAの2026会計年度の業績は、売上高が75億3100万ドル（約1兆2199億円、1ドル=162円換算）、ネットブッキングが過去最高の80億2600万ドル（約1兆3002億円、1ドル=162円換算）と、歴史的な高水準を記録している。しかし、純利益は前年の11億2100万ドル（約1816億円、1ドル=162円換算）から約21%減の8億8700万ドル（約1437億円、1ドル=162円換算）へと減少しており、買収完了を前に利益率が圧迫されている状況だ。

買収が完了すると、EAは主にJPモルガン・チェースが組成する約200億ドル（約3兆2400億円、1ドル=162円換算）の負債と、PIF主導のコンソーシアムからの約360億ドル（約5兆8320億円、1ドル=162円換算）の出資を抱えることになる。LBOの仕組み上、買収された企業は自らの営業キャッシュフローからこの巨額の負債を返済しなければならない。そのため、コスト削減は業績に応じた選択肢ではなく、買収後4〜7年にわたって継続する財務上の義務となる。プライベート・エクイティ業界の研究でも、この規模のLBOにおいては「キャッシュフロー増加と債務返済のためのレイオフや縮小」が一般的なパターンであると指摘されている。

■プレイヤーに及ぶ直接的な影響

信頼・安全部門の縮小は、プレイヤー体験に直接的な悪影響を及ぼす。2021年から2023年にかけてテック業界全体で同部門の削減が進んだ際にも、ハラスメント報告への対応遅延やアンチチートの監視不足、ゲーム内ロビーの治安悪化といった問題が確認されている。EAが業務を「外部サービスパートナー」に移行することで、ゲームのコミュニティ規範に詳しくない外部スタッフが対応することになり、判断の質が低下する懸念もある。

カスタマーサポートの削減も同様だ。Fan Careのスタッフが減少すれば、アカウント紛失や決済トラブル、プラットフォームのエラーに直面したプレイヤーの対応が後回しにされることになる。これは、すでにゲームやコンテンツにお金を支払ったユーザーが、不具合から救済されるまでに長い時間を要することを意味している。

■残された規制当局の審査と安全保障上の懸念

この買収案件はまだ完了していない。コンソーシアムは2026年6月17日にEUの独占禁止法承認を申請しており、欧州委員会は7月22日までに初期判断を下す予定だ。また、米国では対米外国投資委員会（CFIUS）による国家安全保障上の審査が続いており、契約上の期限は2026年9月28日となっている。もし規制当局の反対などで破談となった場合、コンソーシアムはEAに10億ドル（約1620億円、1ドル=162円換算）の逆ブレイクアウト手数料を支払う必要がある。

米国での最大の関門はCFIUSの審査だ。PIFがサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子の管理下にある政府系ファンドであること、そしてEAが7億を超えるユーザーアカウントを保有していることから、米上院議員らは「サウジ政府による米国人への監視やプロパガンダ、報復のリスクがある」として、財務長官に厳格な審査を求める書簡を送っている。EA側は、買収後もクリエイティブなコントロールは維持され、プレイヤーへのコミットメントは変わらないと主張しているが、買収阻止を求める署名活動にはすでに7万3000筆以上が集まっている。

■注目ポイントQ&A

●なぜEAはカスタマーサポートや信頼・安全部門の人員を削減しているのですか？

社内メールでは「ファンの変化するニーズに応えるため」と説明されていますが、背景には550億ドル規模の買収に伴う巨額の負債があるとみられます。買収完了後にEAは約200億ドルの負債を抱えることになり、その返済のために開発以外のサポート業務を低コストの外部ベンダーへアウトソーシングする動きが進んでいると指摘されています。

●サウジPIFによる買収後もレイオフは続くのでしょうか？

買収の財務構造（LBO）を考慮すると、今後も人員削減が続く可能性が高いとみられています。この規模のLBOでは、負債返済のために買収後4〜7年にわたって継続的なコスト削減が求められるのが一般的です。

●サウジによるEA買収はいつ完了する予定ですか？

買収合意は2025年9月に発表され、株主の承認や米国の独占禁止法審査は通過しています。現在はEUの独占禁止法承認（2026年7月22日までに初期判断）と、米国のCFIUSによる国家安全保障審査（期限は2026年9月28日）の結果を待っている状態です。

●サポートの品質が低下した場合、プレイヤーはどうすればよいですか？

サポートの対応が遅い場合、EAの公式SNSサポートアカウントを通じて問い合わせることで、公開された苦情として比較的早く解決される傾向があります。また、アカウントやプラットフォームの不具合については、コミュニティフォーラムやRedditなどで他のプレイヤーが提示している解決策が役立つ場合があります。

元記事: EA Layoffs 2026 Target Trust and Safety Staff, Putting Multiplayer Moderation at Risk