【LoL】パッチ26.13が配信開始！新チャンピオン「ロック」登場＆MSI 2026のメタを揺るがす大調整

ライアットゲームズは2026年6月24日（現地時間）、『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』のパッチ26.13を配信した。本パッチは、6月28日から韓国・大田（テジョン）で開幕する国際大会「MSI 2026」の公式パッチであり、大会全体のメタを決定づける極めて重要なアップデートとなる。新チャンピオン「ロック」の実装に加え、ボットレーンを支配していたセナの弱体化や、伝統的なキャリー陣の強化が実施されている。

■新チャンピオン「灰の祓魔師、ロック」のスキル構成と特徴

パッチ26.13の目玉となるのが、新たに実装されたミッドレーン向けのAP（魔力）アサシン「ロック」だ。デマーシアの祓魔師である彼は、通常攻撃やスキルで敵にマークを付与し、それを消費して大ダメージを与える戦闘スタイルを特徴とする。

パッシブスキル「銀の杭」は、通常攻撃に魔法ダメージを追加する。この追加ダメージは対象の減少体力に応じて最大2倍まで増加するため、体力の減った敵に対して極めて高いキラー性能を発揮する。Qスキル「儀式の釘」は、最大3本の釘を放ってスロウを付与し、スタックを消費することで追加ダメージを与える。Wスキル「魂の点火」は、自身の体力を削りながら攻撃速度と移動速度を大幅に上昇させ、戦闘中に受けたダメージの一部を終了時に回復するリスク・リワード型のスキルだ。

さらに、ブリンクとダッシュを組み合わせたEスキル「灰の追跡」は、キルやアシストを獲得することでクールダウンが完全に解消される。アルティメットスキル「煉獄」は、敵を拘束して即死（エグゼキュート）させることが可能で、敵を封印するたびにロック自身が強化されていく。なお、ライアットゲームズの規定により、新チャンピオンであるロックはMSI 2026では使用不可となっている。

■セナとバードを筆頭に8チャンピオンが弱体化

今回のパッチでは、セナ、バード、ブランド、カシオペア、クサント、レク＝サイ、ランブル、サイオンの8体が弱体化（ナーフ）の対象となった。

特に大きな調整を受けたのがセナだ。データサイト「U.GG」の統計によると、セナはエメラルドランク以上で勝率54%、ピック率18.8%という圧倒的な数値を記録していた。リード・ゲームプレイ・デザイナーのマット・“Phroxzon”・レオン＝ハリソン氏は、セナが今シーズンのアイテム変更やルーン「万事屋」から過剰な恩恵を受けていたと指摘。今回のパッチでは、セナ自身がミニオンを倒した際のソウル出現率を10%から5%へと半減させ、ファーム型マークスマンとしての運用を抑制した。また、「スタティック・シヴ」とのオンヒットシナジーも削除されている。

バードについても、タンクビルドでありながら高い火力を出せていた点を問題視され、ミープのベースダメージおよびチャイム獲得によるスケール値が引き下げられた。これにより、魔力（AP）アイテムを積まないビルドでの貢献度が低下することになる。

■伝統的ADCの復権とジャングルの多様化

一方で、アフェリオス、ドレイヴン、カイ＝サ、キンドレッド、ルブラン、オラフ、ポッピー、キヤナ、ヴェックス、ザーヘンの10体が強化（バフ）された。

ボットレーンでは、セナの弱体化と同時にアフェリオス、ドレイヴン、カイ＝サが強化され、伝統的なハイパーキャリーが復権する兆しを見せている。アフェリオスは各種武器のダメージが引き上げられ、ドレイヴンはEスキルのクールダウン減少やアルティメットの最低保証ダメージが向上した。カイ＝サはWスキルのクールダウンが短縮され、アルティメットによるシールド量が大幅に増加している。

ジャングル向けには、オラフのQスキルによるモンスターへのダメージが大幅に増加したほか、ポッピーやキヤナにもジャングル向けの調整が施され、ファイター主導のメタに一石を投じる多様性がもたらされている。

■システム調整：ドランヘルムと帝国指令の変更

アイテム面では「ドランヘルム」と「帝国指令」に調整が入った。マークスマンの間で初手アイテムとして流行していたドランヘルムは、防御力（物理・魔法防御）が10から8へと引き下げられ、代わりに体力が140から150へと微増した。これにより、回復シナジーを持つチャンピオンによる過剰な耐久力が抑制される。

帝国指令は、ビルドパスが「増幅の書」2個を使用するルートへと変更され、安価に購入しやすくなった。この変更により、MSI 2026では純粋な火力ではなく、味方のキャリーを支援するCC（行動妨害）重視のミッドレーンメイジが台頭する可能性がある。

■「ランク5s」の復活とラストヒットインジケーターの導入

ゲームモード関連では、5人プリメイドチームでトーナメントドラフトを戦う「ランク5s」が、現地時間6月26日午後8時から期間限定で復活する。今回は深夜帯のプレイが難しいプレイヤーに配慮し、開始時間が前倒しされている。

また、ミニオンの体力が通常攻撃で倒せるラインに達した際に白く光る「ラストヒットインジケーター」が、ノーマルドラフトおよびランク戦にも導入された。初心者向けの機能として好評を博していたが、競技性の高いランク戦への導入については、技術的なハードルを下げるものとしてコミュニティ内で議論を呼んでいる。

■MSI 2026のメタはどう変わるか

セナとバードという強力な選択肢が排除され、伝統的なADCが強化されたことで、MSI 2026のメタは数ヶ月ぶりに「ハイパーキャリー構成」へと回帰する可能性が高い。カシオペアやクサントの弱体化により、プロシーンで重宝されていた耐久力のあるドラフトの優先順位も変化するだろう。

プロチームには、パッチ適用からMSI開幕までわずか4日間しか適応期間が残されていない。この短い準備期間においては、特定の得意構成に依存せず、流動的なメタに対して柔軟にドラフトを変更できる、チャンピオンプール（使用可能チャンピオン数）の広いチームが有利になると予想される。

■注目ポイントQ&A

●新チャンピオン「ロック」はいつ実装されましたか？

パッチ26.13の一部として、2026年6月24日（現地時間）に実装されました。現在は通常のゲームモードやランク戦でプレイ可能ですが、6月28日に開幕する「MSI 2026」では使用できません。

●パッチ26.13で弱体化されたチャンピオンは誰ですか？

バード、ブランド、カシオペア、クサント、レク＝サイ、ランブル、セナ、サイオンの8体です。特にセナは、勝率54%を記録していたことから、ファーム能力やアイテムシナジーに大きな制限がかけられました。

●「ランク5s」とはどのようなモードですか？

5人の固定メンバーでチームを組み、大会と同様のトーナメントドラフトルールで競い合うモードです。現地時間6月26日午後8時から期間限定で復活し、参加者には特別な報酬が用意されています。

●なぜパッチ26.13が競技シーンにおいて重要なのですか？

このパッチが、世界大会「MSI 2026」の全日程で使用される公式パッチだからです。セナの弱体化や伝統的ADCの強化により、大会の戦術（メタ）が大きく変化すると予想されています。

元記事: League of Legends Patch 26.13 Is Live: Locke Arrives as MSI 2026 Meta Locks In