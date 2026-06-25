*22:51JST 【市場反応】米5月PCEコア価格指数は加速、想定内でドル買い後退

米5月PCE価格指数は前月比＋0.4％と加速予想に反し、4月と同水準を維持した。前年比では＋4.1％と、予想通り4月＋3.8％から加速し、23年4月以降ほぼ3年ぶり高水準となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料や食品を除いた5月PCEコア価格指数は前月比＋0.3％と、4月と同水準。前年比では＋3.4％と、予想通り4月＋3.3％から加速し、23年10月来の高水準となった。同月個人所得は前月比＋0.7％と、4月0.0％から予想以上に加速し昨年7月以降ほぼ1年ぶり高水準。同月個人支出は前月比＋0.7％と、やはり4月＋0.4％から予想以上に加速した。

米1-3月期国内総生産（GDP）確報値は前期比年率＋2.1％と、予想外に改定値＋1.6％から上方修正された。同期個人消費確報値は前期比＋0.5％と、予想外に、改定値＋1.4％から予想外に下方修正され22年1－3月期以降の低水準となった。

米先週分新規失業保険申請件数（6/20）は前週比1.2万件減の21.5万件と、予想を下回り労働市場の底堅さを表明。先週分新規失業保険継続受給者数（6/13）は182.1万件と、前回180万件から増加した。

インフレが警戒していたほど加速しなかったためドル買いは後退。ドル・円は161円80銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.1333ドルの安値から1.1370ドルまで反発した。ポンド・ドルは1.3152ドルから1.3199ドルまで上昇した。



[経済指標]

・米・5月PCEコア価格指数：前月比＋0.3％、前年比＋3.4％（予想＋0.3％、＋3.4％、4月＋0.3％←＋0.2％、＋3.3％）

・米・5月PCE価格指数：前月比＋0.4％、前年比＋4.1％（予想：＋0.5％、＋4.1％、4月＋0.4％、＋3.8％）

・米・5月個人所得：前月比＋0.7％（予想＋0.4％、4月0.0％）

・米・5月個人支出：前月比＋0.7％（予想＋0.6％、4月＋0.4％←0.5％）

・米・1-3月期GDP確報値：前期比年率＋2.1％（・予想：＋1.6％、改定値：＋1.6％）

・米・1-3月期個人消費確報値：前期比＋0.5％（・予想：＋1.4％、改定値：＋1.4％）

・米・1-3月期GDP価格指数：前期比＋3.6％（・予想：＋3.5％、改定値：＋3.5％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（6/20）：21.5万件（予想：22.5万件、前回：22.7万件←22.6万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（6/13）182.1万件（予想：180.2万件、前回：180万件←181万件）

・米・4月耐久財受注速報値：前月比－4.5％（予想－5.0％、4月＋8.5％←＋8.0％）

・米・5月シカゴ連銀全米活動指数：―0.10（予想：＋0.15、4月：＋0.19←＋0.14）《KY》