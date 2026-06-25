*18:56JST 25日の香港市場概況：ハンセン指数は反落、本土マネーの売り越しが重し

25日の香港市場は反落。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比335.27ポイント（1.43％）安の23076.91ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が156.59ポイント（2.02％）安の7608.38ポイントで引けた。

ハンセン指数は5月以来の安値まで落ち込んだ。中国景気の先行き不透明感が意識される中、本土系テック株への売りが相場の重しとなり、年初来安値を更新した。電子商取引プラットフォームの夏期セールが低調と伝わったことに加え、デリバティブを活用した海外投資への規制強化も嫌気された。商品市況の軟化や中国本土の資本流出規制を巡る不透明感、主要企業の決算低迷も売り材料となり、中盤にかけて下げ幅を広げた。投資家心理は慎重で、本土マネーの売り越しも重なり、幅広い銘柄で上値の重い値動きが続いた。

セクター別では、石炭など資源銘柄が売られた。中国秦発（00866/HK）が6.7％安、モンゴリアン・マイニング（00975/HK）が5.5％安、中煤能源（01898/HK）が4.6％安となった。平均騰落率は5.6％安だった。

また、非鉄金属もさえない。中国有色鉱業（01258/HK）が10.1％安、中核国際（02302/HK）が9.4％安、中国黄金国際（02099/HK）が8.3％安となった。

半面、航空銘柄が買われた。中国東方航空（00670/HK）が7.5％高、中国国航（00753/HK）が5.5％高、中国南方航空（01055/HK）が4.9％高で引けた。

また、半導体関連も高い。シャンハイ・ビレン・テクノロジー（6082/HK）が13.3％高、兆易創新科技集団（3986/HK）が12.3％高、キン捷電子科技（江蘇）（6675/HK）が9.1％高、広州広合科技（1989/HK）が11.6％高で取引を終えた。

中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比0.23％高の4120.28ポイントで取引を終了した。《AK》