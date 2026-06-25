*18:48JST 25日の中国本土市場概況：上海総合は続伸、ハイテク株が上げ主導

25日の中国本土市場は続伸。主要指標の上海総合指数が前日比9.47ポイント（0.23％）高の4120.28ポイントで引けた。

中国半導体関連株への物色が相場を支える展開となった。各企業の人工知能（AI）投資拡大や米半導体大手の好決算を背景にテック株へ買いが入り、科創板市場でも関連銘柄が堅調に推移した。一方で、非鉄金属先物の軟調推移やNY金先物、原油相場の下落を受けて資源関連株には売りが広がり、指数は下落する場面もみられた。買い材料と売り材料が交錯する中、相場は方向感に欠ける場面を挟みながらも、ハイテク株主導で底堅く推移した。

セクター別では、ハイテクセクターが堅調で、中国産半導体への期待や米半導体大手の好決算が支えとなった。海星股フン（603115/SH）や江蘇長電科技（600584/SH）、徳明利（001309/SZ）がそろってストップ高の10.0％上昇となった。航空セクターも上昇し、中国東方航空（600115/SH）が7.0％高、中国国際航空（601111/SH）が6.3％高、中国南方航空（600029/SH）が6.3％高となった。原油相場の下落で業績回復への期待感が高まったもようだ。

一方、石油・資源セクターは軟調だった。原油価格の下落が重荷となる中、新潮能源（600777/SH）が9.0％安、中国海洋石油（600938/SH）が5.1％安、中国石油天然気（601857/SH）が3.7％安となった。資源関連の主要銘柄で下げが目立ち、同セクターの平均下落率は3.9％安となった。

このほか、非鉄金属セクターも売られた。上海先物取引所で主要非鉄金属先物が軟調に推移し、NY金先物の下落も重しとなる中、紫金砿業（601899/SH）が6.3％安、西部砿業（601168/SH）が6.1％安、山金国際（000975/SZ）が5.7％安となった。非鉄金属セクターの平均下落率は3.7％安だった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が5.11ポイント（1.85％）安の270.58ポイント、深センB株指数が2.67ポイント（0.24％）安の1127.85ポイントで終了した。《AK》