牧野フライス、キオクシアHD、ソフトテックスなど／本日の注目個別銘柄



＜6135＞ 牧野フライス 15710 +1400大幅続伸。日系投資ファンドの日本産業推進機構が1株あたり16000円程度での買収を再提案したことが分かったと伝わった。もともと同社を買収予定であったMBKパートナーズは政府からの中止勧告を受け買収を断念、それを受け、日本産業推進機構ではMBKのTOB価格を上回る買収提案を提出していたが、今回は提案価格を一段と引き上げた形だ。新TOB価格へサヤ寄せを目指す動きで、会社側は提案受領は事実と説明。

＜285A＞ キオクシアHD 103850 +11350急伸。前日に米マイクロンが3-5月期の決算を発表、実績純利益は市場予想の235億ドルを上回る282億ドルとなったほか、6-8月期の売上高見通しも、435億ドル程度の市場予想を上回る500億ドル前後になりそうだと発表。想定以上の好決算がサプライズとなって、時間外取引では14％ほどの上昇となっている。他のメモリー関連株の刺激ともなり、サンディスクも10％強の上昇、国内関連銘柄にも買いが波及へ。

＜5016＞ JX金属 4887 +254大幅反発。半導体の検査部品向け金属材料について、生産能力を28年度までに25年度比2倍以上に高めると発表している。増産するのは、貴金属を使った「ロジウムめっき液」であり、これは半導体の検査に使う「プローブカード」に用いられるもの。AI普及で半導体製造が増え、検査の需要も高まっていることに対応。子会社のJX金属商事において生産を増強するようだ。本日はAI関連株リバウンドの流れも支援となっている。

＜3010＞ ポラリスHD 191 +23急伸。株主還元方針の見直し及び27年3月期の増配を発表している。配当性向の算定基準を当期純利益から調整後当期純利益（当期純利益+のれん償却費+法人税等調整額）へ変更するとともに、配当性向目標を30％から50％以上へと引き上げるとしている。これに伴い、27年3月期の年間配当金は従来計画の5円から10円に引き上げ、前期比でも5円の増配となる。

＜7173＞ 東京きらぼし 13910 +580大幅続伸。前日に提出された大量保有報告書によると、ありあけキャピタルが5.24％を保有する大株主になったことが明らかになっている。保有目的は純投資としているほか、状況等を踏まえ資本政策、組織再編、その他の経営施策に関する提案を行うことがあるとしている。ありあけキャピタルでは地銀投資を加速しているが、業界再編の流れにつながったケースも多く、再編思惑などが強まりやすくなっているもよう。

＜5713＞ 住友鉱 7653 -302大幅続落。金相場の価格が弱材料視される形になっている。NY金先物価格は一時1トロイオンス4000ドルを割り込んでおり、25年11月以来約7カ月ぶりの安値をつけている。これまで対照的な動きとなっていた原油相場は下落しているものの、利上げ観測の高まりに伴うドル相場の上昇が金価格の重しとなっているもよう。金価格見通しの下方修正が相次いでいるといった報道も伝わっている。

＜4203＞ 住友ベーク 7592 +313大幅反発。半導体封止材の中国グループ会社において、生産ラインを追加して生産能力を増強すると発表している。約30％の生産能力増強を行い、稼働開始は28年12月頃を予定しているもよう。25年にも新工場を稼働するなど中国市場で生産能力を増強してきたが、特に生成AIの急速な普及に伴って、AIデータセンター向けに半導体需要が飛躍的に増加しているようだ。

＜550A＞ ソフトテックス 2368 +400ストップ高。27年3月期配当計画の引き上げを発表している。年間配当金は従来計画の70円に対し、新規上場記念配当金5円を実施することで、75円に増配する。また、中間配当を実施、中間期末に40円、期末に35円の配当を計画している。同社は4月に新規上場、足元の株価は上場来安値圏での推移となっており、見直し買いの契機につながる形へ。

＜2742＞ ハローズ 3615 -105大幅反落で安値更新。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は27.3億円で前年同期比10.5％減となっている。据え置きの上半期計画は61.4億円で同4.8％増であり、想定よりも低調な進捗と受け止められているようだ。既存店売上高は3カ月間プラス成長と堅調な推移となっているが、4月に実施した賃金のベースアップなどが収益の抑制につながっている状況とみられる。

＜8309＞ 三井住友トラ 5979 +90大幅反発。SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も5300円から7800円に引き上げている。貯蓄から投資への流れが強くなっていることは、信託専業である同社にとってポジティブなトレンドと評価。同社が掲げる、資金・資産・資本の好循環が生まれつつあるとみているもよう。なお、SBI証券ではカバレッジしている銀行セクター16社をすべて買い推奨格付けとしているようだ。《YY》