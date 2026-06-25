*04:34JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でオプション買いが後退した一方、3カ月物以降ではオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率

・1カ月物7.66％⇒7.58％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.16％⇒8.22％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.51％⇒8.55％（08年＝23.92％）

・1年物8.77％⇒8.79％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.33％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.72％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.36％⇒＋0.31％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.09％⇒＋0.08％（08年10/27＝+10.71％）《KY》