*18:40JST 24日の中国本土市場概況：上海総合は反発、ハイテク株が指数の上昇をけん引

24日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比4.56ポイント（0.11％）高の4110.81ポイントで引けた。

国産半導体への期待やテック株への見直し買いが相場を支えた。人工知能産業の成長ペース鈍化懸念が後退するなか、関連銘柄に買い戻しが入り、半導体株を中心に物色が向かった。一方で、中国の内需不振への警戒から指数が軟調に推移する場面もみられたが、バイトダンスの大規模な資金調達協議が伝わり、AIインフラ投資への関心が高まった。売り買いが交錯したものの、引けにかけては買いが優勢となり、テック関連株主導で堅調な値動きとなった。

中国本土市場の個別銘柄では、ハイテク関連が高い。江蘇長電科技（600584/SH）や三安光電（600703/SH）、北京兆易創新科技（603986/SH）、江蘇永鼎（600105/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇。主要50銘柄で構成される「上証科創板50成分指数（Star50）」は3.8％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

化学繊維セクターも堅調だった。恒逸石化（000703/SZ）が8.9％高、新郷化繊（000949/SZ）が8.2％高、桐昆グループ（601233/SH）が5.6％高となった。化学繊維関連の主要銘柄が上昇した。また、通信などハイテクセクターでは智微智能（001339/SZ）、法拉電子（600563/SH）、艾華集団（603989/SH）がいずれも10.0％高となった。

一方、不動産セクターは軟調だった。津投城開（600322/SH）が7.2％安、信達地産（600657/SH）が6.9％安、世聯行（002285/SZ）が6.6％安となった。不動産関連の主要銘柄が下落した。

このほか、石油資源セクターでは安泰集団（600408/SH）が7.2％安、云煤能源（600792/SH）が6.7％安、陝西黒猫焦化（601015/SH）が6.0％安となった。石油資源関連の主要銘柄が下落し、安泰集団と云煤能源は6％を超える下げを記録した。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.15ポイント（0.06％）安の275.69ポイント、深センB株指数が3.25ポイント（0.29％）安の1130.51ポイントで終了した。《AK》