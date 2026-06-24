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6月24日日本国債市場：債券先物は127円69銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:57JST 6月24日日本国債市場：債券先物は127円69銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円69銭 高値127円75銭 安値127円60銭 引け127円69銭
2年 1.406％
5年 1.902％
10年 2.651％
20年 3.542％
24日の債券先物9月限は127円69銭で取引を開始し、127円69銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.20％、10年債は4.49％、30年債は4.94％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.91％、英国債は4.75％、オーストラリア10年債は4.76％、NZ10年債は4.37％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 独・IFO企業景況感指数(6月) 予想85.5 前回84.9
・20:00 ブ・FGV消費者信頼感(6月) 前回88.8
・21:30 米・経常収支(1-3月) 予想-2270億ドル 前回-1907億ドル
・23:00 米・新築住宅販売件数(5月) 予想3.5％ 前回-6.2％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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