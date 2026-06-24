後場の日経平均は502円安でスタート、SUMCOや東エレクが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;69285.68;-502.70TOPIX;3971.15;-19.23



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比502.70円安の69285.68円と、前引け（69523.79円）から下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は69040円-69720円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝161.50-60円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が概ねマイナス圏で軟調で0.2％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は上昇して始まった後に下げに転じ0.07％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べ売りが先行して始まった。日本時間明日早朝に、米マイクロン・テクノロジーの3-5月期決算が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがある。一方、昨日の日経平均が2500円を超す下げとなったことから、下値では押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすいようだ。

セクターでは、保険業、石油石炭製品、非鉄金属が下落率上位となっている一方、空運業、小売業、医薬品が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、SUMCO＜3436＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、古河電工＜5801＞、東京海上＜8766＞、TDK＜6762＞、味の素＜2802＞、信越化＜4063＞、住友鉱＜5713＞、ルネサス＜6723＞が下落。一方、パナHD＜6752＞、日東紡＜3110＞、NEC＜6701＞、IHI＜7013＞、富士通＜6702＞、ソニーG＜6758＞、サンリオ＜8136＞、ソシオネクスト＜6526＞、三菱重＜7011＞、キーエンス＜6861＞が上昇している。《CS》