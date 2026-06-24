

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;51,666.84;-45.87Nasdaq;25,587.03;-579.56CME225;69165;-3955(大証比)

[NY市場データ]

23日のNY市場は下落。ダウ平均は45.87ドル安の51666.84ドル、ナスダックは579.56ポイント安の25587.04で取引を終了した。

韓国の半導体メーカー、SKハイニックスの人工知能（AI）用メモリーチップの生産の伸びが鈍化したとの報道で、世界的な同セクター売りが加速し、寄り付き後、下落。ダウは良好な経済指標や原油安が支援し一時プラス圏を回復したが、上昇を維持できなかった。ナスダックはハイテクが重しとなり終日売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では家庭・パーソナル用品が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比3955円安の69165円。ADR市場では、対東証比較（1ドル161.53円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、TDK＜6758＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》