フィットイージー、新規事業でCAFE開業へ、飲食事業に参入

■2026年10月期内に岐阜市の本社内で開業、将来はFC展開も視野

フィットイージー<212A>(東証プライム)は6月23日、新規事業として飲食事業に参入し、2026年10月期内に本社内でCAFE第1号店を開業すると発表した。6月12日に公表した新ミッション「新たなウェルネス文化の創造で、世界を変えていく」と新ビジョンに基づき、生活全般を支える多角的なウェルネスサービスの展開を進める。

新たなCAFEは岐阜県岐阜市の同社本社内に開設する。コンセプトは「美味しく食べたい」と「健康でありたい」の両立。厳選素材を使ったフード、SNS映えするヘルシーメニュー、本格的なコーヒーなどを提供し、「美味しさ」と「身体への優しさ」を兼ね備えたメニューをそろえる。

同社は、健康を維持・向上させる「運動」「食事」「睡眠」の3要素をトータルケアする考えだ。今後はメニュー開発やオペレーション最適化、テイクアウト・デリバリーの検証を進め、既存のフィットネスクラブ事業で培った基盤とFCノウハウを活用し、フランチャイズ展開も視野に入れる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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