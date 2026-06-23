*07:34JST 22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、対イラン協議進展を好感もハイテクが重し

■NY株式：米国株式市場はまちまち、対イラン協議進展を好感もハイテクが重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は148.01ドル高の51712.71ドル、ナスダックは351.33ポイント安の26166.60で取引を終了した。

対イラン協議進展を好感し、寄り付き後、まちまち。戦争終了への期待にダウは終日堅調に推移したものの、ナスダックは金利先高観やスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）の下落が重しとなり、続落となった。終盤にかけてダウは失速し、まちまちで終了。セクター別では銀行が上昇した一方、小売が下落した。

航空宇宙・宇宙技術会社のスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（SPCX）は人工知能（AI）事業用に200億ドル規模の資金調達を目指した投資適格級社債発行計画が発表され、売られた。エネルギー会社のシェブロン（CVX）はテクノロジー会社のマイクロソフト（MSFT）とテキサス州データセンター向け天然ガス火力発電による電力供給する20年間契約締結を発表し、上昇。マイクロソフト（MSFT）は下落した。フラッシュメモリ、半導体部品などを製造・販売するマイクロン・テクノロジー（MU）はAI開発のスタートアップ、アンソロピックとAIインフラを巡り戦略的提携拡大を発表し、上昇。

エディトリアル写真、動画などを供給するゲッティ・イメージズ・ホールディングス（GETY）はAI開発スタートアップ、オープンAIとの提携を発表し、上昇した。バイオ医薬品メーカーのアッヴィ（ABBV）は同業でアトピー性皮膚炎治療など開発するアポジー・セラピューティックス（APGE）の買収を発表し、上昇。アポジー・セラピューティックス（APGE）も上昇した。高級電気自動車メーカーのルーシッド・グループ（LCID）は、コスト削減策の一環として国内全従業員の18％削減する計画を発表し、下落。検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）はAIリサーチ部門の人材の競合移籍が明らかになり、下落した。

WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエイト)先物は73ドルまで下落した。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：スターマー英首相の辞任表明で、政局不安が後退しポンドの買い戻しが優勢

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円93銭まで上昇後、161円08銭まで反落し、161円60銭で引けた。

米イラン協議の進展もインフレ懸念が根強く、年内の連邦準備制度理事会（FRB）利上げ織り込むドル買いが強まった。その後、2024年来の円安水準から片山財務相が米財務省関係者とオンライン協議したとの報道などで、円安是正介入警戒感が強まり円の買戻しが加速。

ユーロ・ドルは1.1462ドルから1.1419ドルまで下落し、1.1429ドルで引けた。

ユーロ・円は185円40銭まで上昇後、184円39銭まで反落。

ポンド・ドルは1.3235ドルから1.3273ドルまで上昇。

スターマー英首相の辞任表明で、政局不安が後退しポンドの買い戻しが優勢となった。

ドル・スイスは0.8097フランへ上昇後、0.8073フランまで反落した。

■NY原油：大幅反落、米イラン和平合意期待で地政学プレミアム剥落

6月22日のNY原油先物8月限は大幅反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－3.60ドル（－4.63％）の74.09ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.26－77.82ドル。トランプ米大統領がヒズボラのイスラエル攻撃継続時の新たな攻撃を警告し、イランにホルムズ海峡の再封鎖を行わないよう牽制したことで序盤は買いが先行する場面もあったが、米国とイランが60日以内の最終合意を目指すロードマップで合意したとの報道を受け、供給途絶懸念が後退。中東情勢の緊張緩和で地政学リスクプレミアムが剥落し、ペルシャ湾岸産油国が増産準備を進めているとの観測も重なって売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引では主に74ドルを挟んだ水準で推移。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 57.37ドル +1.17ドル（+2.08％）

モルガン・スタンレー（MS） 227.09ドル +3.92ドル（+1.75％）

ゴールドマン・サックス（GS）1106.37ドル +9.81ドル（+0.89％）

インテル（INTC） 140.94ドル +6.95ドル（+5.18％）

アップル（AAPL） 297.01ドル -1.00ドル（-0.33％）

アルファベット（GOOG） 348.78ドル -18.68ドル（-5.08％）

メタ（META） 563.85ドル -13.37ドル（-2.31％）

キャタピラー（CAT） 1022.28ドル +36.46ドル（+3.69％）

アルコア（AA） 58.35ドル -1.02ドル（-1.71％）

ウォルマート（WMT） 117.18ドル 0.00ドル（0.00％）《YY》