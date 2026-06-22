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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*16:00JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、銀行業、その他 金融業なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか鉱業、パルプ・紙、石油・石炭製品、陸運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 7,620.25 ／ 8.23
2. ガラス・土石製品 ／ 2,883.26 ／ 2.66
3. 電気機器 ／ 9,549.19 ／ 2.24
4. 銀行業 ／ 700.33 ／ 1.94
5. その他金融業 ／ 1,578.33 ／ 1.57
6. 証券業 ／ 885.51 ／ 1.46
7. 保険業 ／ 3,823.74 ／ 1.43
8. 機械 ／ 5,297.46 ／ 1.34
9. 鉄鋼 ／ 744.2 ／ 1.14
10. 食料品 ／ 2,773.05 ／ 0.95
11. 海運業 ／ 1,945.5 ／ 0.91
12. サービス業 ／ 3,468.43 ／ 0.78
13. 医薬品 ／ 3,730.13 ／ 0.64
14. 化学工業 ／ 3,274.66 ／ 0.63
15. 水産・農林業 ／ 729.58 ／ 0.60
16. 繊維業 ／ 942.35 ／ 0.60
17. 卸売業 ／ 5,582.26 ／ 0.59
18. その他製品 ／ 5,560.41 ／ 0.43
19. 情報・通信業 ／ 8,071.11 ／ 0.33
20. 金属製品 ／ 2,175.24 ／ 0.31
21. 精密機器 ／ 14,534.71 ／ 0.09
22. 電力・ガス業 ／ 661.53 ／ 0.08
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,606.11 ／ -0.08
24. 建設業 ／ 2,759.91 ／ -0.22
25. 空運業 ／ 232.41 ／ -0.29
26. ゴム製品 ／ 5,648.53 ／ -0.34
27. 輸送用機器 ／ 4,487.28 ／ -0.72
28. 小売業 ／ 2,253.73 ／ -0.79
29. 陸運業 ／ 2,117.09 ／ -0.88
30. 石油・石炭製品 ／ 2,669.02 ／ -0.93
31. パルプ・紙 ／ 626.38 ／ -1.14
32. 鉱業 ／ 1,009.15 ／ -1.20
33. 不動産業 ／ 2,468.08 ／ -1.37《CS》
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