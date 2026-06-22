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6月22日本国債市場：債券先物は127円62銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:45JST 6月22日本国債市場：債券先物は127円62銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円48銭 高値127円74銭 安値127円46銭 引け127円62銭
2年 1.391％
5年 1.893％
10年 2.649％
20年 3.556％
22日の債券先物9月限は127円48銭で取引を開始し、127円62銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.21％、10年債は4.48％、30年債は4.92％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.96％、英国債は4.84％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.43％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 加・消費者物価指数（CPI）（5月） 予想：0.8％ 前回：0.4％
・23:00欧・消費者信頼感指数（速報値）（6月） 予想：-16.0 前回：-19.0
・加・設備稼働率（第1四半期） 前回：78.5％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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