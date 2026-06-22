後場の日経平均は1349円高でスタート、キオクシアHDや村田製作所などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;72599.98;+1349.92TOPIX;4092.96;+48.00



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比1349.92円高の72599.98円と前引け値（72648.47円）から上げ幅を若干縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、前半はやや伸び悩むも、後半にかけて復調。前場の日経平均は、やや売りが先行したものの、半導体やAI株など主力ハイテク株中心に切り返して、すぐにプラス圏を回復すると、そのまま上げ幅を広げる展開で前場終盤には72747.83円まで上昇した。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。アジア株はまちまちの動き、為替は朝方から円安方向に振れているなか、引き続き主力ハイテク株が指数をけん引している。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、古河電工＜5801＞、ソフトバンクG＜9984＞、村田製作所＜6981＞、JX金属＜5016＞、東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、アドバンテ＜6857＞、ディスコ＜6146＞、ファナック＜6954＞など主力処は全般上昇。業種別では非鉄金属、ガラス土石、電気機器などが上昇率上位に。《CS》