*17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、4月の為替介入水準を上回り警戒感

19日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の年内利上げへの思惑から、ドル買い地合いは変わらずの見通し。ただ、日本による4月の為替介入の水準を上回っており、警戒感から上値が重いだろう。

前日発表された米フィラデルフィア連銀製造業景気指数は予想外に強い内容となり、ドル買い材料に。米国とイランによる和平協議は最終段階に入り原油相場は一段安となったが、16-17日の連邦公開市場委員会(FOMC)では当局者から年内利上げの見通しが示され、ドルを押し上げた。ユーロ・ドルは1.1450ドル台に沈み、ドル・円は160円80銭台から161円80銭台に浮上。ただ、日本の為替介入への警戒感から本日アジア市場でドルは失速した。

この後の海外市場は日本の通貨政策が焦点。15-16日に開催された日銀金融政策決定会合は想定通り利上げに踏み切ったが、追加利上げに強いメッセージを発信できず、円売りに振れやすい地合いが続く。高市政権からの円安牽制が抑制的である点も、一段の円安要因と市場では指摘される。米連邦準備制度理事会（FRB）の今後の引き締め的な政策をにらみドル買いに変わりはなく、ドル・円は161円台に浮上。今晩はNY休場で薄商いのなか、為替介入に踏み切るか注目される。

【今日の欧米市場の予定】

・19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 前回14.50％

・21:30 加・小売売上高(4月) 予想0.6％ 前回0.9％

・米・株式市場は祝日のため休場(奴隷解放記念日「ジューンティーンス」)《CS》