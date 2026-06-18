後場の日経平均は971円高でスタート、味の素やリクルートHDなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;70874.04;+971.79TOPIX;4060.24;+47.01



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比971.79円高の70874.04円と、前引け（71052.30円）からやや上げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は70870円-71190円のレンジで推移。ドル・円は1ドル＝160.50-60円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が一時上げに転じたが上値は重く0.3％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は下げて始まった後も軟調で1.6％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。日経平均は昨日までの5日続伸で5700円を超す上げとなっていることから、一段の上値追いには慎重な向きがある。一方、ダウ平均先物が時間外取引で堅調に推移しており、東京市場の株価支援要因となっているようだ。

セクターでは、サービス業、銀行業、電気機器が上昇率上位となっている一方、海運業、石油石炭製品、不動産業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、村田製＜6981＞、味の素＜2802＞、イビデン＜4062＞、リクルートHD＜6098＞、スクリーンHD＜7735＞、ソシオネクスト＜6526＞、レーザーテック＜6920＞、三菱電＜6503＞、安川電＜6506＞、三井住友＜8316＞が高い。一方、武蔵精密＜7220＞、日東紡＜3110＞、川崎重＜7012＞、任天堂＜7974＞、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞、ソニーG＜6758＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、IHI＜7013＞が下落している。《CS》