*08:12JST 米国株式市場は下落、利上げを警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（17日）

JUN17

Ｏ 69240（ドル建て）

Ｈ 71070

Ｌ 68950

Ｃ 69970 大証比+785（イブニング比+60）

Vol 5257



JUN17

Ｏ 69170（円建て）

Ｈ 71015

Ｌ 68875

Ｃ 69910 大証比+725（イブニング比+0）

Vol 26022

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（17日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.60円換算）で、アイシン精機＜7203＞、丸紅

＜8001＞、ファナック＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.00 -1.19 2248 -12

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.49 0.04 6014 -1

9

8035 (TOELY) 住友商事 40.78 -0.13 6549

2

6758 (SONY.N) TDK 23.80 0.06 3822 -

8

9432 (NTTYY) KDDI 16.93 0.00 2719 -

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.91 0.01 935 -8.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.57 -0.23 4749 4

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.70 -0.21 6970 9

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.50 4950 24

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.47 0.24 7539 -1

0

8001 (ITOCY) 丸紅 302.17 -6.63 4853 -9

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.14 0.38 8142 13

6

8031 (MITSY) 東京エレク 231.00 12.30 74197 155

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10439 -8

1

4568 (DSNKY) 第一三共 16.24 0.51 2608 12.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.71 0.74 2476 13

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.53 -0.05 926 -934.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 -0.30 1515 -1.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.34 0.91 1941 -

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.89 -0.13 6067 -

4

6902 (DNZOY) ファナック 23.19 0.23 7449 -6

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.66 0.28 7600 -5

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.18 -0.05 2277 -1

4

8411 (MFG.N) オリックス 39.63 0.26 6365 2

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.69 0.00 23592 -8

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.42 -0.24 4953 1

5

7741 (HOCPY) キヤノン 27.24 0.32 4375

3

6503 (MIELY) 三菱電機 73.36 0.25 5891 2

8

6981 (MRAAY) 日東電工 19.48 0.17 3128 -1

9

7751 (CAJPY) 任天堂 11.16 -0.04 7169 -10

6

6273 (SMCAY) SMC 22.41 0.25 71981 -61

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 -0.06 351 1.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 52.20 2.10 83833 13

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.01 0.07 1929 -

4

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.65 -0.13 4601 -

9

6702 (FJTSY) 富士通 20.32 -0.07 3263

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.86 0.03 3488 -1

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 0.87 2451 254.

5

8002 (MARUY) 三井物産 588.71 -1.05 4727

8

6723 (RNECY) ルネサス 13.78 0.05 4426 -5

1

6954 (FANUY) 京セラ 23.25 -0.23 3734 -1

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.48 0.13 1805 1

2

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.82 -0.27 4147 -

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.35 -0.37 6641 -

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.46 -0.07 3360 -1

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 -0.85 2537 -25

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 0.03 1413 -11.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.96 0.14 2242 -

4

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.18 0.09 1635 27.

5

（時価総額上位50位、1ドル160.6円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1734 183.5 1

1.83

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.26 2451 254.5 1

1.59

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3854 334

9.49

6971 (KYOCY) 村田製作所 36.14 11608 743

6.84

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（17日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 2537 -259 -

9.26

7203 (TM.N) アイシン精機 14.00 2248 -123 -

5.19

8001 (ITOCY) 丸紅 302.17 4853 -96 -

1.94

5802 (SMTOY) 住友電気工業 75.24 12084 -216 -

1.76



「米国株式市場概況」（17日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51492.55 前日比：-507.12

始値：51937.56 高値：52281.19 安値：51392.58

年初来高値：51999.67 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26021.66 前日比：-354.69

始値：26493.82 高値：26511.55 安値：25960.41

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7420.10 前日比：-91.25

始値：7524.50 高値：7532.17 安値：7402.61

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.934％ 米10年国債 4.488％

米国株式市場は下落。ダウ平均は507.12ドル安の51492.55ドル、ナスダックは354.6

8ポイント安の26021.66で取引を終了した。

対イラン和平署名控え期待感に、寄り付き後、上昇。その後、イランが覚書に違反

した場合、トランプ大統領が再攻撃の可能性を警告したため原油価格の反発を嫌気

し、相場は失速した。連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策金利の据え置き

を決定したものの声明や予測で委員会がインフレへの懸念を強めていることが明か

になり、年内の利上げを警戒し売りに転じた。終盤にかけ、下げ幅を拡大し終了。

セクター別では資本財が小幅高となった一方、ソフトウエアサービスが下落した。

家具メーカーのレイジーボーイ（LZB）は最高経営責任者（CEO）がアナリストとの

電話会議で店舗拡大を継続する計画を明らかにし、上昇。半導体関連企業のアプラ

イド・マテリアルズ（AMAT）はアナリストによる目標株価引き上げで、上昇。半導

体・インフラソフトウエアソリューションメーカーのブロードコム（AVGO）はアナ

リストが投資判断を据え置き、上昇。

金融サービスプラットフォーム運営のロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は、業務

効率化を目指す全従業員の10％削減計画が好感され、上昇。配車サービスのウーバ

ーテクノロジーズ（UBER）は自動運転タクシーサービスをテキサス州のヒュースト

ンで開始すると発表、競争激化を警戒し、売られた。競合ウェイモ運営するアルフ

ァベット（GOOG）や電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）も売られた。

連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ新議長は2％インフレ目標を巡り、達成す

るまで見直し必要ないとの考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》