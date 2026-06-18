*02:11JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感の後退やレンジ相場で

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退やレンジ相場観測でオプション売りが続いた。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが短期物で拡大。1カ月物、3カ月物で、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらずだった。

■変動率

・1カ月物6.38％⇒6.10％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.40％⇒7.31％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.12％⇒8.07％（08年＝23.92％）

・1年物8.58％⇒8.51％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.93％⇒＋0.98％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.51％⇒＋0.52％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.29％⇒＋0.29％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.10％⇒＋0.10％（08年10/27＝+10.71％）《KY》