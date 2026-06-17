後場の日経平均は331円高でスタート、三井ハイテクやレーザーテックなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;69736.06;+331.56TOPIX;4015.29;+24.15



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比331.56円高の69736.06円と、前引け（69926.08円）から上げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は69900円-70050円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝160.30-40円と午前9時頃から10銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が上値が重く0.1％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は朝方は堅調だったが下げに転じ0.2％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。米国で今晩発表される連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがある。一方、引き続き米イランを巡る地政学リスクへの警戒感が後退し、株価支援要因となっている。

セクターでは、機械、銀行業、ガラス土石製品が上昇率上位となっている一方、海運業、情報・通信業、サービス業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、三井ハイテク＜6966＞、レーザーテック＜6920＞、武蔵精密＜7220＞、川崎重＜7012＞、IHI＜7013＞、イビデン＜4062＞、ソシオネクスト＜6526＞、住友鉱＜5713＞、みずほ＜8411＞、SMC＜6273＞が高い。一方、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、KOKUSAI＜6525＞、商船三井＜9104＞、トヨタ＜7203＞、レゾナック＜4004＞、日立＜6501＞、住友電工＜5802＞、日東紡＜3110＞が下落している。《CS》