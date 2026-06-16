*11:00JST ポエック---マルコ電機技術の株式取得(子会社化)

ポエック＜9264＞は15日、マルコ電機技術（本社：兵庫県たつの市）の株式を取得し子会社化することを決議したと発表した。今回の株式取得により、同社を連結子会社化し、グループ内の事業基盤強化および技術力向上を図る。

対象となるマルコ電機技術は、、近畿・中国エリアにおいて、30年以上に亘り、受変電設備の現地調整試験、改造業務およびメンテナンスを中心とした事業を営んでおり、電力インフラを支える高度な専門技能と豊富な実績を有している。

今後、マルコ電機技術が同社グループに加わることで、上場企業グループとしての採用力、人材育成体制および経営管理体制を活用し、技術者の採用・育成を進めることで、受注機会の拡大および収益構造のさらなる高度化が期待されます。ポエックは環境・防災分野に加え、電機・機械メンテナンス分野における事業領域の拡大を図る方針である。加えて、同社グループが展開する水処理、防災、モーター修理、造船等の社会インフラ関連領域と、マルコ電機技術の技術・顧客基盤は親和性が高く、今後、グループ各社との連携を通じた事業シナジーの創出も見込まれる。

本件株式取得の相手先は個人株主複数名であるところ、相手先の要請により、氏名及び住所は非開示。なお、同社、同社の関係者及び関係会社と当該個人との間には、特筆すべき資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当状況はない。《AK》