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個別銘柄戦略: パーク24やジーデップアドバンスに注目
*09:20JST 個別銘柄戦略: パーク24やジーデップアドバンスに注目
昨日15日の米株式市場でNYダウは468.77ドル高の51,671.03ドル、ナスダック総合指数は795.10pt高の26,683.94pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比390円高の69,790円。為替は1ドル＝160.30-40円。今日の東京市場では、26年10月期業績予想を上方修正したパーク24＜4666＞、26年10月期業績予想を上方修正したギフトHD＜9279＞、東証スタンダードでは、26年5月期業績と配当見込みを上方修正したジーデップアドバンス＜5885＞、26年10月期業績予想を上方修正した多摩川HD＜6838＞、26年9月期末に設立40周年記念配当を実施すると発表したニーズウェル ＜3992＞、東証グロースでは、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が25.6％と順調なスタートとなったヒューマンメイド＜456A＞、26年10月期業績予想を上方修正したtripla＜5136＞などが物色されそうだ。一方、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が16.6％にとどまった東京ベース＜3415＞、上期営業利益が73.6％減となったプロレド＜7034＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が26.7％減となったアセンテック＜3565＞、上期営業損益が11.90億円の赤字となった土屋HD＜1840＞、営業利益が前期58.2％減・今期48.9％減予想と発表した5.02億円予想と発表したHamee＜3134＞、27年4月期営業利益が4.3％減予想と発表したTOブックス＜500A＞、東証グロースでは、上期営業損益が1.88億円の赤字と第1四半期の1.64億円の赤字から赤字幅が拡大したクラシコ＜442A＞、26年7月期業績予想を下方修正したツクルバ＜2978＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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