*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 KOKUSAI ELECTRIC、ナ・デックス、北川精機など

銘柄名<コード>15日終値⇒前日比

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 9958 +1083

大手半導体製造装置株上昇の流れで。

東京エレクトロン＜8035＞ 72760 +4760

先週末のSOX指数上昇なども支援に半導体関連が上昇。

アステリア＜3853＞ 1440 -290

スペースX上昇での出尽くし感が先行へ。

エイチ・アイ・エス＜9603＞ 913 -106

中東情勢緊迫化に伴う影響で業績予想を下方修正。

スカパーJSAT＜9412＞ 3220 -265

宇宙関連としてスペースX上場が出尽くし材料視される。

KADOKAWA＜9468＞ 3150 -219

特に材料見当たらずエンタメ系は換金売りの対象か。

くら寿司＜2695＞ 1550 -89

2-4月期は国内低迷で大幅減益に。

日本電波工業＜6779＞ 3820 +5

水晶銘柄の一角には処分売りの動きが継続。

大真空＜6962＞ 967 -39

日本電波同様に処分売りの動きが優勢で。

サイバーエージェント＜4751＞ 1295 -69

エンタメ系の一角には換金売り優勢か。

神戸物産＜3038＞ 2606.5 -109

2-4月期はコンセンサス下回り増益率も鈍化。

ナ・デックス＜7435＞ 1393 +300

今期の大幅増益見通しを引き続き好感。

北川精機＜6327＞ 3745 +700

調整一巡感からのリバウンド狙い優勢。

ニッカトー＜5367＞ 1410 +238

セラミックス関連の一角として上値追い。

アトム＜7412＞ 581 -100

株主優待の発行ポイント半減をマイナス視。

菊池製作所＜3444＞ 860 -183

前期業績の下振れ着地を嫌気。

地盤ネットHD＜6072＞ 982 -154

新規事業の先行き不透明感を懸念視継続。

インスペック＜6656＞ 1122 -194

足元では上ヒゲ多く上値の重さも意識。

ピクセラ＜6731＞ 129 -19

先週末に急騰の反動安。

Bitcoin Japan＜8105＞ 200 -30

スペースX関連株の下落も重し。

NEXYZ.<4346> 730 -114

先週後半にかけ急騰の反動安強まる。

リッジアイ<5572> 3380 +295

26年7月期業績予想を上方修正。

スマレジ<4431> 2559 +160

営業利益が前期35.2％増・今期24.5％増予想。

リベラウェア<218A> 738 -300

26年7月期売上高・経常損益・純損益予想を下方修正。

AB&C<9251> 1244 +40

上期営業利益52.5％増。第1四半期の39.0％増から増益率拡大。

ブレインズ<4075> 835 -175

通期予想の営業利益に対する第3四半期累計の進捗率が58.9％にとどまる。

TKP<3479> 1800 +79

引き続き発行済株式数の5.23％上限の自社株買い発表が手掛かり。

デリバリコンサル<9240> 419 -57

第3四半期累計の営業利益が1.67億円。上期の1.38億円から伸び悩み。

BRANU<460A> 885 +150

上期営業利益が56.3％増の1.70億円。第1四半期の0.22億円から伸長。

ファンディーノ<462A> 322 -79

26年10月期業績予想を下方修正。

笑美面<9237> 612 +100

上期営業利益が16.6％増の0.34億円。

第1四半期の1.09億円の赤字から黒字に転じる。《CS》