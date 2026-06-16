*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 JEH、AHCグループ、ジェイ・エス・ビーなど

銘柄名<コード>15日終値⇒前日比

JEH＜5889＞ 2417 +247

第1四半期営業利益28.5％増。

ポールHD＜3657＞ 312 +27

第1四半期営業利益2.66億円。前年同期の0.22億円の赤字から黒字に転じる。

JMHD＜3539＞ 1201 -75

第3四半期累計の営業利益0.1％増。上期の12.7％増から増益率縮小。

ジェネパ＜3195＞ 426 +16

上期営業利益92.8％増。5月売上高40.2％増。

クリアル＜2998＞ 484 +50

株主優待の優待品目の変更・拡充を発表。

AHCグループ＜7083＞ 897 +150

株主優待制度導入を発表。

ジェイ・エス・ビー＜3480＞ 7930 +1000

米投資ファンドが買収に向けてTOB実施。

Link-U グループ＜4446＞ 730 +100

2-4月収益の大幅な改善を受け。

三井ハイテック＜6966＞ 958 +150

想定以上の販売増で業績予想を上方修正。

太陽誘電＜6976＞ 19285 +3560

JPモルガン証券では目標株価を大幅引き上げ。

村田製作所＜6981＞ 10060 +1504

UBS証券では買い推奨で投資判断再開。

イビデン＜4062＞ 22750 +3645

先週末にかけ米インテルは大幅上昇。

フィットイージー＜212A＞ 2579 +280

業績・配当予想を上方修正。

サムコ＜6387＞ 15200 +2900

第3四半期増益率拡大で通期予想を上方修正。

SUMCO＜3436＞ 4305 +652

半導体関連の一角は急ピッチのリバウンドが続く。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 7139 +667

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

IHI＜7013＞ 2705 +275

当面の底打ち感からリバウンド意識。

キッツ＜6498＞ 2541 +282

半導体・Ai関連として関心が続く。

大成建設＜1801＞ 15165 +1790

米イラン合意で過度なコスト上昇への懸念後退。

ラサ工業＜4022＞ 2170 +225

半導体関連の一角としてリバウンドが継続。

テクセンドフォトマスク<429A> 4070 +390

TOPPANの半導体関連事業戦略なども材料視か。

CKD<6407> 7390 +750

半導体関連株高が支援にも。

キオクシアHD<285A> 90910 +9710

先週末の米サンディスクは5％高に。

荏原製作所<6361> 6204 +698

半導体製造装置株高が支援に。

レーザーテック<6920> 48300 +4300

地合い改善の中で半導体製造装置株が買われる。

TDK<6762> 3906 +402

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

酉島製作所<6363> 2995 +300

中東情勢の落ち着きで今後のインフラ投資拡大期待も。

鹿島建設<1812> 6130 +609

中東和平合意でゼネコン株に買い安心感。

東亜建設工業<1885> 2354 +243

建設株高の流れに乗る格好へ。

清水建設<1803> 2717 +256

本日は大手ゼネコン株の上昇が目立つ。

霞ヶ関キャピタル<3498> 6280 +500

中東情勢の改善など買い材料にも。《CS》