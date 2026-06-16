*00:59JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率

・1カ月物6.69％⇒6.62％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.64％⇒7.54％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.29％⇒8.21％（08年＝23.92％）

・1年物8.67％⇒8.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.99％⇒＋0.96％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.55％⇒＋0.54％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.31％⇒＋0.30％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.12％⇒＋0.11％（08年10/27＝+10.71％）《KY》