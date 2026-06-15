*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、リスク選好も過度な円売りは縮小

15日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国とイランの和平協議に関する合意が報じられ、ドル売り先行。ただ、世界的なリスク選好ムードで円売りに振れやすいものの、日銀の利上げと為替介入への警戒感で過度な円売りは縮小しそうだ。

米国とイランの和平協議進展も期待され、前週末は原油相場の下落を背景にドル売り先行。ただ、この日発表された米ミシガン大学消費者信頼感指数は予想を上回り、減速懸念の後退によるドル買いもみられた。ユーロ・ドルは1.1580ドル台に浮上後は1.1560ドル台に下落、ドル・円は160円30銭台で伸び悩みも、160円前半を維持。週明けアジア市場は中東和平実現の可能性が高まり、リスク選好の円売りが主要通貨を押し上げる展開となった。

この後の海外市場は中東紛争と米金融政策がテーマ。中東紛争の終結に向けた動きが好感され、世界的な株高でリスク選好の円売りが主要通貨を押し上げる可能性があろう。ただ、原油相場は前週から下落基調となり、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の引き締め的な政策をにらんだドル買いは入りづらい。明日から開催される連邦公開市場委員会（FOMC）を見極めたいムードでドル買いは限定的に。また、日銀の利上げ観測と160円台での為替介入への警戒感から、ドルは上値が重いだろう。

【今日の欧米市場の予定】

18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産(4月) (予想)0.3％ (前回)0.2％

21:30 米・NY連銀製造業景況指数(6月) (予想)12.5 (前回)19.6

22:15 米・鉱工業生産(5月) (予想)0.2％ 前回0.7％

23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) (予想)36 前回37《CS》