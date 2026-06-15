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6月15日本国債市場：債券先物は129円45銭で取引終了
*15:47JST 6月15日本国債市場：債券先物は129円45銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付129円37銭 高値129円63銭 安値129円37銭 引け129円45銭
2年 1.383％
5年 1.850％
10年 2.568％
20年 3.449％
15日の債券先物9月限は129円37銭で取引を開始し、129円45銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.03％、10年債は4.44％、30年債は4.94％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.96％、英国債は4.84％、オーストラリア10年債は4.80％、NZ10年債は4.40％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:30 印・卸売物価指数(5月) 予想9.85％
・18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産(4月) 予想0.3％ 前回0.2％
・20:25 ブ・週次景気動向調査
・21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景況指数(6月) 予想12.5 前回19.6
・22:15 米・鉱工業生産(5月) 予想0.2％ 前回0.7％
・23:00 米・NAHB住宅市場指数(6月) 予想36 前回37
・27:00 ブ・貿易収支(先週) 前回32.47億ドル
・印・貿易収支(5月) 予想-267.26億ドル 前回-283.83億ドル
・印・失業率(5月) 前回5.2％
・中・資金調達総額(5月、15日までに) 予想17兆1500億元 前回15兆4500億元
・中・マネーサプライ(5月、15日までに)
・中・元建て新規貸出残高(5月、15日までに) 予想9兆400億元 前回8兆5900億元
・G7首脳会議(17日まで)
・欧・欧州連合(欧)外相理事会
・欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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