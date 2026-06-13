*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2フェローテック、AIメカテック、TKPなど

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

アイケイケイ＜2198＞ 750 -69

上半期好決算受けて前日に上昇。

ANYCOLOR＜5032＞ 2265 -110

今期の減益見通しを引き続きネガティブ視。

コカBJH＜2579＞ 3667 -182

半導体関連への資金シフトで。

SHIFT＜3697＞ 645.3 -33.4

米国ではSAAS関連株が軟調で。

FIG＜4392＞ 1347 -74

リバウンド一巡感で戻り売りが優勢。

ベイカレント＜6532＞ 5545 -213

SAAS関連銘柄軟調な地合いに押される。

大塚商会＜4768＞ 2851 -103.5

情報サービス関連には再度売り圧力。

フィックスターズ＜3687＞ 2212 -93

大幅高の反動で引き続き手仕舞い売り優勢。

Sansan＜4443＞ 1435 -99

SAAS関連株安の流れに押される。

ナデックス＜7435＞ 1093 +150

今期の大幅増益見通しを好感。

光・彩＜7878＞ 1346 +300

業績大幅上方修正を引き続き材料視。

リミックスポイント＜3825＞ 276 +75

今期の大幅黒字転換見通しを引き続き材料視。

日本精密＜7771＞ 330 +45

株主総会招集通知などはリリースされているが。

フェローテック＜6890＞ 9100 +1160

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価大幅引き上げ。

AIメカテック＜6227＞ 7850 +1000

半導体関連株高の地合いを受け。

シルバーライフ＜9262＞ 650 -92

2-4月期は営業減益に転じる。

トップカルチャー＜7640＞ 176 -28

通期業績予想は未定に変更。

トーシンHD＜9444＞ 250 -21

材料ないまま連日急伸の反動安。

ジャパンM&A＜9236＞ 1104 +150

26年10月期利益予想を上方修正。

デジタルグリッド＜350A＞ 797 +100

26年7月期業績予想を上方修正。

カラダノート<4014> 495 -5

第3四半期決算と優待制度再開を発表し前日ストップ高。本日は反動安。

TKP<3479> 1721 +215

発行済株式数の5.23％上限の自社株買い発表。

中村超硬<6166> 582 -34

前日まで大幅続落の売り地合いが継続。

ジーネクスト<4179> 500 +80

前日ストップ高の買い人気継続。

キャスター<9331> 1170 -138

前日大幅高の反動安。

GENDA<9166> 592 +60

第1四半期営業利益が79.2％減で前日売られ押し目買い誘う。

BRANU<460A> 735 -142

前日ストップ高の反動安。

タイミー<215A> 1207 +114

26年4月期決算とNTTドコモ及び住信SBIネット銀行との

業務提携で基本合意を発表。《CS》