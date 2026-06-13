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前日に動いた銘柄 part2フェローテック、AIメカテック、TKPなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2フェローテック、AIメカテック、TKPなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
アイケイケイ＜2198＞ 750 -69
上半期好決算受けて前日に上昇。
ANYCOLOR＜5032＞ 2265 -110
今期の減益見通しを引き続きネガティブ視。
コカBJH＜2579＞ 3667 -182
半導体関連への資金シフトで。
SHIFT＜3697＞ 645.3 -33.4
米国ではSAAS関連株が軟調で。
FIG＜4392＞ 1347 -74
リバウンド一巡感で戻り売りが優勢。
ベイカレント＜6532＞ 5545 -213
SAAS関連銘柄軟調な地合いに押される。
大塚商会＜4768＞ 2851 -103.5
情報サービス関連には再度売り圧力。
フィックスターズ＜3687＞ 2212 -93
大幅高の反動で引き続き手仕舞い売り優勢。
Sansan＜4443＞ 1435 -99
SAAS関連株安の流れに押される。
ナデックス＜7435＞ 1093 +150
今期の大幅増益見通しを好感。
光・彩＜7878＞ 1346 +300
業績大幅上方修正を引き続き材料視。
リミックスポイント＜3825＞ 276 +75
今期の大幅黒字転換見通しを引き続き材料視。
日本精密＜7771＞ 330 +45
株主総会招集通知などはリリースされているが。
フェローテック＜6890＞ 9100 +1160
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価大幅引き上げ。
AIメカテック＜6227＞ 7850 +1000
半導体関連株高の地合いを受け。
シルバーライフ＜9262＞ 650 -92
2-4月期は営業減益に転じる。
トップカルチャー＜7640＞ 176 -28
通期業績予想は未定に変更。
トーシンHD＜9444＞ 250 -21
材料ないまま連日急伸の反動安。
ジャパンM&A＜9236＞ 1104 +150
26年10月期利益予想を上方修正。
デジタルグリッド＜350A＞ 797 +100
26年7月期業績予想を上方修正。
カラダノート<4014> 495 -5
第3四半期決算と優待制度再開を発表し前日ストップ高。本日は反動安。
TKP<3479> 1721 +215
発行済株式数の5.23％上限の自社株買い発表。
中村超硬<6166> 582 -34
前日まで大幅続落の売り地合いが継続。
ジーネクスト<4179> 500 +80
前日ストップ高の買い人気継続。
キャスター<9331> 1170 -138
前日大幅高の反動安。
GENDA<9166> 592 +60
第1四半期営業利益が79.2％減で前日売られ押し目買い誘う。
BRANU<460A> 735 -142
前日ストップ高の反動安。
タイミー<215A> 1207 +114
26年4月期決算とNTTドコモ及び住信SBIネット銀行との
業務提携で基本合意を発表。《CS》
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