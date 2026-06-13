*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1住友金属鉱山、ディスコ、KOKUSAI ELECTRICなど

銘柄名<コード>12日終値⇒前日比

テクノマセ＜3787＞ 282 +2

福岡証券取引所への重複上場申請。人気化するが上値は重い。

シーイーシー＜9692＞ 2064 +84

第1四半期営業利益29.7％増。発行済株式数の3.84％上限の自社株買いも発表。

鎌倉新書＜6184＞ 477 +26

第1四半期営業利益30.0％増。

ザイン＜6769＞ 1033 +28

総務省「電波資源拡大のための研究開発」に採択。

ランドネット＜2991＞ 579 +6

第3四半期累計の営業利益19.7％増。上期の10.8％減から増益に転じる。

人気化するが買い続かず。

INTLOOP＜9556＞ 1648 -62

26年7月期業績予想を下方修正。

マルマエ＜6264＞ 2315 +400

業績・配当予想を上方修正。

日本マイクロニクス＜6871＞ 15060 +2340

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

三井金属＜5706＞ 43900 +6570

銅箔事業の事業環境や中長期の成長見通しに大きな変更ないとリリース。

ディスコ＜6146＞ 79900 +9870

半導体製造装置大手は軒並み高に。

TOWA＜6315＞ 2940 +287

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

CKD＜6407＞ 6640 +400

半導体株高の流れに乗る。

東京エレクトロン＜8035＞ 68000 +4600

米半導体株上昇で国内関連株も総じて高い。

三菱瓦斯化学＜4182＞ 4903 +439

野村證券では投資判断を格上げ。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8875 +833

他の半導体製造装置株同様に大幅高。

レーザーテック＜6920＞ 44000 +3800

主力の半導体製造装置は全面高。

住友金属鉱山＜5713＞ 8638 +903

NY金先物相場が大幅上昇で。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4320 +380

半導体関連の一角として買いが向かう。

アドバンテスト＜6857＞ 27325 +2150

米SOX指数は8％近い上昇に。

ローツェ＜6323＞ 4168 +327

半導体製造装置株高が刺激。

SCREEN<7735> 13945 +955

SBI証券では目標株価を引き上げ。

キオクシアHD<285A> 81200 +5760

米サンディスクは大幅な上昇に。

住友電気工業<5802> 10970 +720

みずほ証券では投資判断を格上げ。

日東紡績<3110> 18380 +1050

半導体株高で押し目買い優勢に。

Macbee Planet<7095> 979 -184

今期の連続2ケタ減益見通しをマイナス視。

ラクーンHD<3031> 568 -66

今期の大幅減益見通しをネガティブ視。

ダブル・スコープ<6619> 207 -25

第1四半期は大幅な経常赤字が継続で。

日本電波工業<6779> 3815 -555

過熱感残り伸び悩む展開へ。

ビジョナル<4194> 7391 -665

第3四半期業績はコンセンサスを下振れ。《CS》