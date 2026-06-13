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前日に動いた銘柄 part1住友金属鉱山、ディスコ、KOKUSAI ELECTRICなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1住友金属鉱山、ディスコ、KOKUSAI ELECTRICなど
銘柄名<コード>12日終値⇒前日比
テクノマセ＜3787＞ 282 +2
福岡証券取引所への重複上場申請。人気化するが上値は重い。
シーイーシー＜9692＞ 2064 +84
第1四半期営業利益29.7％増。発行済株式数の3.84％上限の自社株買いも発表。
鎌倉新書＜6184＞ 477 +26
第1四半期営業利益30.0％増。
ザイン＜6769＞ 1033 +28
総務省「電波資源拡大のための研究開発」に採択。
ランドネット＜2991＞ 579 +6
第3四半期累計の営業利益19.7％増。上期の10.8％減から増益に転じる。
人気化するが買い続かず。
INTLOOP＜9556＞ 1648 -62
26年7月期業績予想を下方修正。
マルマエ＜6264＞ 2315 +400
業績・配当予想を上方修正。
日本マイクロニクス＜6871＞ 15060 +2340
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。
三井金属＜5706＞ 43900 +6570
銅箔事業の事業環境や中長期の成長見通しに大きな変更ないとリリース。
ディスコ＜6146＞ 79900 +9870
半導体製造装置大手は軒並み高に。
TOWA＜6315＞ 2940 +287
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
CKD＜6407＞ 6640 +400
半導体株高の流れに乗る。
東京エレクトロン＜8035＞ 68000 +4600
米半導体株上昇で国内関連株も総じて高い。
三菱瓦斯化学＜4182＞ 4903 +439
野村證券では投資判断を格上げ。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8875 +833
他の半導体製造装置株同様に大幅高。
レーザーテック＜6920＞ 44000 +3800
主力の半導体製造装置は全面高。
住友金属鉱山＜5713＞ 8638 +903
NY金先物相場が大幅上昇で。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4320 +380
半導体関連の一角として買いが向かう。
アドバンテスト＜6857＞ 27325 +2150
米SOX指数は8％近い上昇に。
ローツェ＜6323＞ 4168 +327
半導体製造装置株高が刺激。
SCREEN<7735> 13945 +955
SBI証券では目標株価を引き上げ。
キオクシアHD<285A> 81200 +5760
米サンディスクは大幅な上昇に。
住友電気工業<5802> 10970 +720
みずほ証券では投資判断を格上げ。
日東紡績<3110> 18380 +1050
半導体株高で押し目買い優勢に。
Macbee Planet<7095> 979 -184
今期の連続2ケタ減益見通しをマイナス視。
ラクーンHD<3031> 568 -66
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。
ダブル・スコープ<6619> 207 -25
第1四半期は大幅な経常赤字が継続で。
日本電波工業<6779> 3815 -555
過熱感残り伸び悩む展開へ。
ビジョナル<4194> 7391 -665
第3四半期業績はコンセンサスを下振れ。《CS》
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