*07:55JST 米国株式市場は反発、イラン戦争終結に期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（11日）

JUN12

Ｏ 63045（ドル建て）

Ｈ 66550

Ｌ 62440

Ｃ 66270 大証比+2930（イブニング比-5）

Vol 866



JUN12

Ｏ 63100（円建て）

Ｈ 66580

Ｌ 62365

Ｃ 66275 大証比+2935（イブニング比+0）

Vol 4953

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（11日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.02円換算）で、住友商事＜8035＞、TDK＜6758

＞、日立製作所＜6501＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.25 0.65 2280 -

7

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.34 -0.02 5873 -

3

8035 (TOELY) 住友商事 39.57 0.36 6332 14

6

6758 (SONY.N) TDK 23.18 0.84 3709 14

8

9432 (NTTYY) KDDI 17.31 0.24 2770 12.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.89 0.06 925 1.

3

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.85 0.41 4777 12

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.75 2.10 6961 58

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.24 4932 22

7

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.90 1.04 7009 15

1

8001 (ITOCY) 丸紅 308.21 11.07 4932 12

0

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.52 0.17 7617 22

3

8031 (MITSY) 東京エレク 211.45 20.95 67672 427

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11201 4

6

4568 (DSNKY) 第一三共 15.86 0.44 2538 4

3

9433 (KDDIY) 関西電力 7.28 -0.27 2330 2

4

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.63 0.24 930 -89

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.20 0.40 1558 2

0

7267 (HMC.N) スズキ 45.43 0.03 1817 30.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.80 0.66 6337 3

2

6902 (DNZOY) ファナック 21.98 1.36 7034 25

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.53 0.22 7531 10

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.40 0.25 2304 -1.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.71 0.56 6194 14

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.63 0.31 23411 34

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.87 0.18 5079 4

6

7741 (HOCPY) キヤノン 27.04 0.18 4327 5

2

6503 (MIELY) 三菱電機 69.68 1.37 5575 12

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.84 0.70 3015 6

2

7751 (CAJPY) 任天堂 11.23 0.11 7188 4

4

6273 (SMCAY) SMC 20.01 0.96 64040 212

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.20 0.12 336 7.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 46.00 3.10 73609 357

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.20 0.01 1952 1

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.27 0.74 4684 7

9

6702 (FJTSY) 富士通 21.29 0.57 3407 4

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.73 15.13 20279 2014

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.58 0.05 3386 2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.23 1.17 2597 387.

5

8002 (MARUY) 三井物産 618.85 19.82 4951 9

4

6723 (RNECY) ルネサス 13.99 0.88 4477 21

5

6954 (FANUY) 京セラ 22.89 0.96 3663 6

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.00 0.54 1760 29.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.24 0.56 4200 7

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.89 0.61 6543 13

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.00 0.16 3520 3

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.49 0.69 2874 32

6

6857 (ATEYY) シスメックス 8.98 -0.05 1437

2

4543 (TRUMY) テルモ 14.25 0.01 2280 1

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.70 -0.32 1552 1

4

（時価総額上位50位、1ドル160.02円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.23 2597 387.5 1

7.54

6594 (NJDCY) 日本電産 4.49 2874 326 1

2.79

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 21.75 6961 587

9.21

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.60 1728 137

8.61

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（11日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

1605 (IPXHY) 国際石油開発 22.30 3568 -39 -

1.08

8830 (SURYY) JR東日本 10.75 3440 -20 -

0.58

4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.04 403 -2.3 -

0.57

9107 (KAIKY) NTT 23.41 150 -0.7 -

0.46

「米国株式市場概況」（11日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50848.75 前日比：929.97

始値：49972.07 高値：50968.95 安値：49972.07

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25809.66 前日比：640.16

始値：25309.78 高値：25846.56 安値：25109.39

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7394.30 前日比：127.31

始値：7287.67 高値：7412.68 安値：7257.33

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.957％ 米10年国債 4.461％



米国株式市場は反発。ダウ平均は929.97ドル高の50848.75ドル、ナスダックは640.1

6ポイント高の25809.66で取引を終了した。

原油価格の安定で、寄り付き後、上昇。トランプ大統領がカーグ島なども標的とす

るイラン攻撃強化を警告したため、原油価格上昇に連れ相場は失速した。終盤にか

けて、トランプ大統領がイランとの交渉進展を理由に攻撃中止や和平合意間近との

発表で戦争終結期待が高まり相場は大きく買われ、終了。セクター別では半導体・

同製造装置が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のインテル（INTC）はCPU売り上げ見通しを理由に、アナリストが同社の投資

判断を2段階引き上げ、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）やサラダ

レストランチェーンのスウィートグリーン（SG）は、アナリストが肥満治療薬の需

要拡大にちなんだ恩恵を受けるとアナリストが指摘し、それぞれ上昇。エンターテ

インメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）はFIFAサッカーワールドカ

ップ開幕など、大型スポーツイベントが傘下のスポーツ専門放送局ESPNの収益増を

支援するとの期待に、上昇。

不動産ウェブサイト運営のジロー・グループ（Z）はアルファベット（GOOG）傘下の

検索グーグルによる住宅物件広告サービス開始で、競争激化が嫌気され、下落。ク

ラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は人工知能（AI）投資拡大が警戒さ

れ、大幅安。

ソフトウエアメーカーのアドビ（ADBE）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当た

り利益が予想を上回ったが、最高財務責任者（CFO）が退任を発表するなど見通しに

不透明感が広がり、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》