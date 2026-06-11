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東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
*15:57JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか食料品、海運業、化学工業、石油・石炭製品なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか証券業、非鉄金属、建設業、銀行業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 1,044.76 ／ 3.17
2. 食料品 ／ 2,728.49 ／ 1.83
3. 海運業 ／ 2,095.58 ／ 1.43
4. 化学工業 ／ 3,072.06 ／ 1.22
5. 石油・石炭製品 ／ 2,652.59 ／ 1.05
6. 金属製品 ／ 1,979.79 ／ 0.97
7. その他製品 ／ 5,542.17 ／ 0.71
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,622.08 ／ 0.43
9. 電力・ガス業 ／ 665.37 ／ 0.38
10. 電気機器 ／ 8,261.99 ／ 0.20
11. ガラス・土石製品 ／ 2,526.25 ／ 0.19
12. 繊維業 ／ 909.81 ／ -0.05
13. 水産・農林業 ／ 734.24 ／ -0.18
14. 保険業 ／ 3,755.02 ／ -0.27
15. 精密機器 ／ 13,998.8 ／ -0.44
16. 小売業 ／ 2,273.77 ／ -0.46
17. 情報・通信業 ／ 7,874.48 ／ -0.48
18. 陸運業 ／ 2,181.14 ／ -0.51
19. 卸売業 ／ 5,529.01 ／ -0.64
20. 鉄鋼 ／ 700.97 ／ -0.68
21. パルプ・紙 ／ 619.59 ／ -0.69
22. 医薬品 ／ 3,679.77 ／ -0.73
23. サービス業 ／ 3,491.51 ／ -0.74
24. 不動産業 ／ 2,510.41 ／ -0.88
25. 機械 ／ 4,692.25 ／ -1.14
26. その他金融業 ／ 1,508. ／ -1.23
27. 空運業 ／ 219.01 ／ -1.24
28. ゴム製品 ／ 5,389.91 ／ -1.27
29. 銀行業 ／ 659.81 ／ -1.34
30. 建設業 ／ 2,592.35 ／ -1.65
31. 非鉄金属 ／ 5,561.24 ／ -1.77
32. 証券業 ／ 845.59 ／ -1.91
33. 輸送用機器 ／ 4,426.89 ／ -1.97《CS》
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