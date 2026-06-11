*07:56JST 米国株式市場は下落、イラン戦争激化を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（10日）

JUN10

Ｏ 64340（ドル建て）

Ｈ 65090

Ｌ 63125

Ｃ 63335 大証比-1190（イブニング比-5）

Vol 8414



JUN10

Ｏ 64520（円建て）

Ｈ 65090

Ｌ 63130

Ｃ 63340 大証比-1185（イブニング比+0）

Vol 37865

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（10日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.52円換算）で、アイシン精機＜7203＞、みず

ほFG＜8316＞、東京エレク＜8031＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2183 -14

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.36 -0.03 5907 -1

1

8035 (TOELY) 住友商事 39.21 -1.60 6294 -4

4

6758 (SONY.N) TDK 22.34 -1.09 3586 -5

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.07 0.16 2740 -1

2

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.83 0.04 909 6.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.44 -0.86 4726 -5

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.65 -0.75 6308 -15

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -4.99 4947 24

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.86 -0.16 6697

2

8001 (ITOCY) 丸紅 297.14 -5.04 4770 -2

5

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.35 -0.22 7504 -11

0

8031 (MITSY) 東京エレク 190.50 1.13 61158 -67

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11236 -14

4

4568 (DSNKY) 第一三共 15.42 -0.51 2475 -12.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.55 0.41 2424 105.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.39 -0.01 914 -941.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 1.30 1541 -5.

5

7267 (HMC.N) スズキ 45.40 -0.16 1822 -2

2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.14 0.27 6145 -1

9

6902 (DNZOY) ファナック 20.62 -1.33 6620 -14

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.31 0.46 7483 -7

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.15 0.43 2271 -21.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.15 -0.75 6124 -4

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.32 -0.15 22986 -31

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.69 -0.03 5037 -3

3

7741 (HOCPY) キヤノン 26.86 -0.33 4312 -1

2

6503 (MIELY) 三菱電機 68.31 -3.54 5483 -8

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.14 0.18 2912 -4

6

7751 (CAJPY) 任天堂 11.12 -0.08 7140 -7

5

6273 (SMCAY) SMC 19.05 -0.28 61158 -68

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.08 -0.12 327 0.

6

6146 (DSCSY) ディスコ 42.90 -1.40 68863 -119

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.19 0.34 1957 1

6

8053 (SSUMY) 三菱商事 28.53 -1.25 4580 -3

5

6702 (FJTSY) 富士通 20.72 -0.40 3326 -3

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.53 -0.10 3381 -3

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.06 1.44 2417 21

2

8002 (MARUY) 三井物産 599.03 -13.04 4808 -4

1

6723 (RNECY) ルネサス 13.11 -0.40 4209 -9

9

6954 (FANUY) 京セラ 21.93 -0.54 3520 -3

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.46 0.21 1722 -1

0

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.68 1.29 4123 -3

9

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.28 -1.88 6466 -10

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.84 0.02 3480 -4

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.80 -0.20 2440 -15

5

6857 (ATEYY) シスメックス 9.03 -0.01 1449 -1

8

4543 (TRUMY) テルモ 14.24 0.06 2286 -22.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.02 0.43 1608 4

5

（時価総額上位50位、1ドル160.52円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.06 2417 212

9.61

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4947 242

5.14

7309 (SMNNY) パンパシHD 11.12 892 43

5.06

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（10日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 13.77 1105 -103.5 -

8.56

6762 (TTDKY) アドバンテスト 144.70 23227 -2008 -

7.96

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.50 1485 -113.5 -

7.10

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2183 -145 -

6.23



「米国株式市場概況」（10日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49918.78 前日比：-953.33

始値：50760.12 高値：50769.26 安値：49909.07

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25169.50 前日比：-509.32

始値：25512.07 高値：25726.00 安値：25145.30

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7266.99 前日比：-119.66

始値：7350.54 高値：7396.56 安値：7265.93

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.028％ 米10年国債 4.555％

米国株式市場は下落。ダウ平均は953.33ドル安の49918.78ドル、ナスダックは509.3

2ポイント安の25169.50で取引を終了した。

国内の消費者物価指数（CPI）が加速し、インフレ高止まりを警戒した売りに、寄り

付き後、下落。日中、トランプ大統領がイラン再攻撃を警告したため戦争激化を警

戒し、相場は大幅続落となった。原油価格や金利の上昇も嫌気され、終日軟調推移

し、終盤にかけ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では不動産管理・開発、エネ

ルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

地中海料理レストランチェーンのカバ・グループ（CAVA）はアナリストが投資判断

を引き上げ、上昇。レストラン運営のクラッカー・バレル・オールド・カントリ

ー・ストアー（CBRL）は第3四半期決算で予想外に一部の一時的項目除いた調整後1

株当たり利益を計上、通期見通しを引き上げ、上昇。金融サービスプラットフォー

ムを運営するロビンフッド・マーケッツ（HOOD）は5月の資産拡大が好感されたほ

か、幹部による自社株買いが明らかになり上昇。

運送会社のフェデックス（FDX）は、ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）が小口

貨物輸送サービス拡大発表したため競争激化を嫌気し、下落した。サーバーソリュ

ーション会社のスーパー・マイクロ・コンピューター（SMCI）は人工知能（AI）需

要対処で新株発行による70億ドル規模の資本増資計画を発表し、下落した。

クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）は取引終了後に四半期決算を発表。

強弱まちまちの内容を受けて、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》