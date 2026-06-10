*22:11JST 【市場反応】米5月CPIはほぼ予想通り、ドル続落

米国労働統計局が発表した5月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.5％と、4月＋0.6％から予想通り鈍化し2月来で最低となった。前年比では＋4.2％と23年4月来で最高となった。燃料や食品を除いたコア消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.2％と、4月＋0.4％から予想以上に鈍化。前年比では＋2.9％と、予想通り＋2.8％から加速し、昨年9月来で最高に達した。

米インフレは警戒された程加速せず、ドルは続落した。ドル・円は160円53銭から160円32銭まで下落、ユーロ・ドルは1.1536ドルから1.1565ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3377ドルから1.3409ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・5月消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.5％、前年比＋4.2％（予想：＋0.5％、＋4.2％、4月＋0.6％、＋3.8％）

・米・5月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.2％、前年比＋2.9％（予想＋0.3％、＋2.9％、4月＋0.4％、＋2.8％）《KY》