*18:36JST 10日の香港市場概況：ハンセン指数は6日続落、中東情勢の不透明感で売り継続

10日の香港市場は6日続落。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比157.94ポイント（0.64％）安の24407.96ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が5.86ポイント（0.07％）安の8318.73ポイントと6日続落した。

中東情勢の不透明感を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、ハンセン指数は軟調な展開となった。米国とイランを巡る軍事的緊張の高まりが重荷となり、戦闘終結に向けた協議の長期化への警戒も売り材料となった。中国の物価統計では、消費者物価指数が市場予想を下回る一方、生産者物価指数は予想通りとなり、景気動向を見極める動きが続いた。もっとも、相場は引けにかけて下げ渋る場面もみられ、市場では慎重な売買姿勢が優勢だった。

セクター別では、半導体やプリント基板（PCB）などが大幅安。英諾賽科蘇州科技（2577/HK）が13.4％安、蘇州貝克微電子（2149/HK）が9.4％安、広州広合科技（1989/HK）が9.6％安で取引を終えた。

また、重機関連も安い。上海拓璞数控科技（7688/HK）が6.1％安、津上精密機床中国（1651/HK）が5.9％安、三一重工（6031/HK）が4.1％安となった。

半面、中国系の保険銘柄が高い。中国人民保険集団（1339/HK）が4.0％高、中国人寿保険（2628/HK）が3.0％高、新華人寿保険（1336/HK）が2.8％高、中国人民財産保険（2328/HK）が2.7％高とそろって堅調な値動きを示した。

中国本土市場は反落。主要指標の上海総合指数は、前日比0.42％安の3993.23ポイントで取引を終了した。《AK》