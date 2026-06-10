*11:39JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ベステラ、富士急、ファンペップなど

＜1433＞ ベステラ 1124 +107

大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は3.5億円で前年同期比2.6倍の水準となっている。据え置きの上半期計画4億円、同77.2％増に対して88％の進捗率となっており、想定外の好決算とポジティブ視する動きが優勢のようだ。大型工事の施工が順調に推移しているほか、採算性を重視した選別受注の効果も強まっているもよう。業績上振れを意識する動きが先行している。

＜9010＞ 富士急 2254 +130

大幅続伸。前日に提出された大量保有報告書によると、ニッポン・アックティブ・バリュー・ファンドの共同保有における保有比率が5.02％となり、新たに大株主に浮上したことが明らかになっている。株価が過小評価されており、魅力的な投資機会であると考えて株式を取得、長期的に保有するとしているほか、非公開化やスピンオフを含むすべての経営戦略オプションを予断なく検証することを提案ともしている。

＜7181＞ かんぽ生命保険 1569.5 +64.5

大幅続伸。SMBC日興証券では、目標株価を1727円から1670円に引き下げているものの、投資判断は「2」から「1」に格上げしている。株価の下落を受けて、修正PERや総還元利回りの水準には割安感が強まったと評価。セクター内の銘柄選択においては、バリュエーションに加え、金利上昇耐性、コストインフレ耐性、解約動向などで優位にあるとしている。

＜5713＞ 住友鉱 7881 +163

大幅反発。SBI証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も10400円から12500円に引き上げている。銅価格と株価との乖離が従来より大きくなっていると指摘、銅価格は目先、鉱山操業の停滞、優良鉱山の枯渇、銅精鉱の不足、送電網やデータセンターなどの需要拡大期待から大きく崩れにくいとも想定している。新規銅鉱山の安定操業が近づいてきたことなども期待視のもよう。

＜3180＞ Bガレジ 1432 +61

大幅反発。前日に26年4月期の決算を発表している。営業利益は15.2億円で前期比4.8％減となり、従来計画並みの水準で着地となる。一方、27年4月期は22.2億円で同46.0％増となっており、急回復見通しを評価する動きが先行。成長戦略の着実な実行によるトップラインの伸長に加えて、物流関連費の抑制による販管費比率の削減が見込まれるとしているようだ。

＜4881＞ ファンペップ 71 +12

大幅に3日続伸。artience＜4634＞及び同社子会社のトーヨーケム（東京都中央区）との間で、抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤開発に関する共同研究契約を締結したと発表している。抗体誘導ペプチドは、患者の体内で標的タンパク質に対する抗体産生を誘導することで治療効果を期待するペプチド治療ワクチン。注射剤と比較して侵襲性が低く、利便性及び安全性に優れた次世代製剤技術として抗体誘導ペプチドの経皮吸収型製剤の開発を目指す。

＜2983＞ アールプランナー 1489 -26

反落。27年1月期第1四半期（26年2-4月）の営業利益を前年同期比53.7％増の10.04億円と発表している。注文住宅や分譲住宅の販売棟数が増加したことに加え、商品力とブランド力の向上で1棟あたりの販売単価が上昇した結果、第1四半期として初めて営業利益が10億円を突破した。売上高、営業利益、総販売棟数は前年同期比で10四半期連続して過去最高を更新している。通期予想は前期比8.1％増の40.50億円で据え置いた。

＜2438＞ アスカネット 324 -45

大幅に4日ぶり反落。29年4月期の営業利益目標を8億円とする中期経営計画を発表している。成長戦略とM＆Aの活用で企業規模を拡大し、売上高100億円を目指す。効率化の実現や事業部間連携を強化するとともに先行投資も進める。27年4月期の営業利益予想は前期比17.4％増の4.60億円。26年4月期は125.6％増の3.91億円で着地した。中計や決算は前向きな内容だが、このところ株価が連騰していたため、決算発表を契機に利益確定売りが出ているようだ。《YY》