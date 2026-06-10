

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50,872.11;+86.10Nasdaq;25,678.82;-250.84CME225;64525;-1045(大証比)

[NY市場データ]

9日のNY市場はまちまち。ダウ平均は86.10ドル高の50872.11ドル、ナスダックは250.84ポイント安の25678.82で取引を終了した。

原油安を好感し寄り付き後、上昇。その後、ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受け、トランプ大統領がイラン報復を示唆したため投資家心理が悪化し、相場は下落に転じた。同時に、セクターの入れ替えなどが目立ち終盤にかけ相場は回復し、ダウは再び上昇。ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了した。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方、公益事業が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1045円安の64525円。ADR市場では、対東証比較（1ドル160.39円換算）で、アイシン精機＜7203＞、ソフトバンクG＜9983＞、任天堂＜7751＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》