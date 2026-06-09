*18:31JST 9日の中国本土市場概況：4日ぶり反発、堅調な貿易収支などで買い戻しが優勢

9日の中国本土市場は4日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前日比50.69ポイント（1.28％）高の4010.03ポイントで引けた。

これまでの急ピッチな下落で約2カ月ぶりの安値圏にあったことから、自律反発狙いの買いが優勢となり、引けにかけて上げ幅を広げた。米ドル建ての中国貿易統計が市場予想を大幅に上回り、中国経済の過度な減速懸念が後退したことも相場を支えた。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉進展や、米株市場でハイテク株が持ち直した流れも買い材料となった。今後公表される物価や小売、鉱工業生産などの経済指標を見極めたいとの姿勢は残ったが、幅広い銘柄に買いが波及し堅調な地合いとなった。

業種別では、ハイテク関連に買いが集中した。広東生益科技（600183/SH）と江蘇亨通光電（600487/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇。江蘇長電科技（600584/SH）が7.1％高、廈門法拉電子（600563/SH）が6.6％高で引けた。主要50銘柄で構成される「上証科創板50成分指数（Star50）」は4.2％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

また、電力セクターも高い。大唐国際発電（601991/SH）が6.1％高、北京京能電力（600578/SH）が3.5％高、上海電力（600021/SH）が2.9％高で取引を終えた。

半面、石油と石炭株が安い。中国石油天然気（601857/SH）が5.6％安、中国海洋石油（600938/SH）が4.2％安、中海油田服務（601808/SH）が2.0％安、中国中煤能源（601898/SH）が4.7％安、中国神華能源（601088/SH）が3.5％安で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.51ポイント（0.55％）安の272.73ポイント、深センB株指数が6.98ポイント（0.62％）高の1128.66ポイントで終了した。《AK》