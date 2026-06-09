*09:50JST 南アフリカランド円今週の予想（6月8日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『利上げを受けて押し目買いが継続しそうだ』と述べています。

続けて、『格付け見通しの引き上げも支援要因。南アフリカ準備銀行（中銀）は28日、政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、7.00％にすると決定した。利上げは3年ぶり』と伝え、『格付け会社ムーディーズは22日、南アフリカの格付け見通しを「安定的」から「ポジティブ」に引き上げた。財政状況の改善と構造改革の進展を理由に挙げた。ただ、長期外貨建ておよび現地通貨建て発行体格付けは「Ba2」に据え置いた。南ア政府はこの決定を歓迎した』と述べています。

また、『欧州連合（EU）による投資説明会が今月1日、南アフリカで開催され、約200社が参加した。重要鉱物をめぐる世界的な競争が激化する中、EUによる120億ユーロ（139億8000万ドル）規模の投資枠の一部獲得に向け、各社がしのぎを削った』と伝え、『ヨハネスブルク証券取引所で開催されたEU初の投資説明会は、2025年に発足したEU・南アフリカ間の「クリーン貿易・投資パートナーシップ」に基づいた投資を目指す初の本格的な試みとなる』と伝えています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.5円～9.8円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の6月8日付「南アフリカランド円今週の予想（6月8日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》