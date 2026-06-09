

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50,786.01;-80.77Nasdaq;25,929.66;+220.23CME225;65570;+1545(大証比)

[NY市場データ]

8日のNY市場はまちまち。ダウ平均は80.77ドル安の50786.01ドル、ナスダックは220.23ポイント高の25929.66で取引を終了した。

トランプ大統領がイスラエルと、イラン両国に対し攻撃を停止するよう要請したため、和平合意期待に寄り付き後、上昇。しかし、中東を巡る懸念は完全に払しょくせず、原油価格が下げ止まると相場は失速。年内の利上げ観測を警戒し、ダウは下落に転じた。ナスダックは半導体インテル（INTC）などがけん引し、終日堅調。まちまちで終了した。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上昇した一方、公益事業が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1545円高の65570円。ADR市場では、対東証比較（1ドル160.16円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住友商事＜8035＞、TDK＜6758＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》