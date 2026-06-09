*09:12JST 日経平均は532円高、寄り後はもみ合い

日経平均は532円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場は高安まちまちだったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.61％上昇と大幅高となったことが、東京市場で半導体関連株などの株価支援要因となった。また、昨日の海外市場で原油先物価格が落ち着いた動きだったことが安心感となった。さらに、日経平均が昨日までの3日続落で4,300円下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。加えて、日経平均は昨日段階で63,500円台に位置する25日線が下値支持線として意識され、ここからの下値余地は大きくないとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が続落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、米市場で主要指数が朝高の後に売りに押される展開だったことも投資家心理を慎重にさせた。さらに今週は、米国で明日10日に5月の米消費者物価指数（CPI）、11日に5月の米卸売物価指数（PPI）が発表され、週末12日には米スペースXのナスダック上場とイベントが相次ぐことから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。《SK》