*07:58JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

JUN8

Ｏ 63800（ドル建て）

Ｈ 65900

Ｌ 63400

Ｃ 65570 大証比+1545（イブニング比+0）

Vol 12410



JUN8

Ｏ 63805（円建て）

Ｈ 65910

Ｌ 63405

Ｃ 65570 大証比+1545（イブニング比+0）

Vol 60413

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル160.16円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住

友商事＜8035＞、TDK＜6758＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2178 -182.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.38 0.18 5910 12

4

8035 (TOELY) 住友商事 42.12 0.53 6746 12

9

6758 (SONY.N) TDK 23.97 -0.41 3839 12

4

9432 (NTTYY) KDDI 17.03 0.65 2728

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.87 0.02 919 1

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.16 0.15 5151 12

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 22.65 0.99 7255 27

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -6.25 4936 23

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.90 -0.14 7015 15

2

8001 (ITOCY) 丸紅 309.48 3.36 4957 8

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.59 0.07 7680 11

8

8031 (MITSY) 東京エレク 182.51 3.55 58462 344

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 1.00 11211 45

6

4568 (DSNKY) 第一三共 16.03 0.72 2567 38.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.30 -0.28 2338 27.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.61 0.18 930 -91

4

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.30 1479 16.

5

7267 (HMC.N) スズキ 47.10 1.57 1886 31.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.21 0.75 6153 1

8

6902 (DNZOY) ファナック 22.88 0.23 7329 20

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.50 0.35 7528 6

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.81 0.29 2212 -

8

8411 (MFG.N) オリックス 38.53 0.65 6171 7

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.77 0.34 23656 21

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.74 0.14 5042 -

8

7741 (HOCPY) キヤノン 27.29 0.43 4371 3

9

6503 (MIELY) 三菱電機 72.19 -0.46 5781 11

3

6981 (MRAAY) 日東電工 18.85 0.43 3019 1

1

7751 (CAJPY) 任天堂 12.13 0.66 7771 13

1

6273 (SMCAY) SMC 19.92 0.16 63808 159

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.36 0.07 349 7.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 43.90 1.80 70310 283

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.96 0.41 1916 0.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.58 0.80 4898 6

5

6702 (FJTSY) 富士通 21.99 -0.01 3522 5

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.79 0.44 3456 2

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.57 0.27 2173 4

5

8002 (MARUY) 三井物産 624.62 8.56 5002 7

0

6723 (RNECY) ルネサス 13.49 0.69 4321 18

2

6954 (FANUY) 京セラ 22.68 0.43 3632 6

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.15 0.72 1694 26.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.66 0.48 3950 5

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.75 0.76 6687 13

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.73 0.00 3437 1

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.11 -0.69 2633 2

8

6857 (ATEYY) シスメックス 9.12 -0.06 1461 0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.45 0.43 2314 29.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.86 -0.19 1579 43.

5

（時価総額上位50位、1ドル160.16円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5802 (SMTOY) 住友電気工業 80.98 12970 830

6.84

6971 (KYOCY) 村田製作所 29.02 9296 585

6.72

8031 (MITSY) 東京エレク 182.51 58462 3442

6.26

7733 (OLYMY) HOYA 166.99 26745 1465

5.80

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2178 -182.5 -

7.73

7309 (SMNNY) パンパシHD 10.40 833 -6.3 -

0.75

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.76 2684 -19 -

0.70

4523 (ESAIY) Eisai Co 5.90 3780 -26 -

0.68

「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50786.01 前日比：-80.77

始値：50997.23 高値：51277.15 安値：50732.35

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25929.66 前日比：220.23

始値：26065.07 高値：26179.65 安値：25872.68

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7405.73 前日比：21.99

始値：7440.57 高値：7466.81 安値：7395.13

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.039％ 米10年国債 4.565％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は80.77ドル安の50786.01ドル、ナスダックは22

0.23ポイント高の25929.66で取引を終了した。

トランプ大統領がイスラエルと、イラン両国に対し攻撃を停止するよう要請したた

め、和平合意期待に寄り付き後、上昇。しかし、中東を巡る懸念は完全に払しょく

せず、原油価格が下げ止まると相場は失速。年内の利上げ観測を警戒し、ダウは下

落に転じた。ナスダックは半導体インテル（INTC）などがけん引し、終日堅調。ま

ちまちで終了した。セクター別では半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が上

昇した一方、公益事業が下落。

半導体メーカーのマーベル・テクノロジー（MRVL）はS&Pダウ・ジョーンズ・インデ

ックスが22日からS&P総合500種指数の構成銘柄に同社株を採用すると発表し、買わ

れた。通信企業向け光ファイバーなどを提供するコーニング（GLW）はディスカウン

ト小売のアマゾン（AMZN）と契約し、光ファイバー調達で国内製造拡大すると発表

し、上昇。アマゾン・ドット・コム（AMZN）は下落した。半導体のインテル（INT

C）はアルファベット（GOOG）傘下グーグルが人工知能（AI）半導体製造を同社に一

部委託するとの報道で、上昇。

アルファベット（GOOG）は下落した。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は、糖尿

病学会で発表したデータで、次世代肥満治療薬を巡る優位性が確認されたため、上

昇。携帯端末のアップル（AAPL）は年次開発者会議「WWDC」でAI強化版の「Siri A

I」を発表したが、ユーロ圏での提供が規制の影響で延期されるなど、評価がまちま

ちで下落。肉食品メーカーのタイソン・フーズ(TSN)は国内で新大陸ラセンウジバエ

が発見されたことを受け、売り上げ鈍化懸念に、下落した。

トランプ大統領は投稿で、和平合意に達するまでホルムズ海峡の封鎖を維持する方

針を明らかにした。



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