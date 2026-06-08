後場の日経平均は2431円安でスタート、キオクシアHDやソフトバンクGなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;64157.06;-2431.06TOPIX;3850.05;-99.04



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前営業日比2431.06円安の64157.06円と前引け値（64040.40円）から下げ幅をやや縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、横ばい推移。前場の日経平均は、売りが先行すると、主力ハイテク株中心に売りが膨らみ、一時63406.66円まで下落した。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。アジア株も全般下落する中、中東情勢も引き続き不透明感が意識されており、売り一巡後の落ち着きを見極めたいとの様子見ムードが強い状況のようだ。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、村田製作所＜6981＞、太陽誘電＜6976＞、アドバンテ＜6857＞、東京エレクトロン＜8035＞、フジクラ＜5803＞、古河電工＜5801＞、ディスコ＜6146＞など主力どころは全般下落している。業種別では非鉄金属、電気機器、ガラス土石などが下落率上位で推移。《CS》