*07:38JST NYの視点：【今週の注目イベント】米CPI、ECB定例理事会、加中銀、FOMCはブラックアウト期間など

今週は米国の重要インフレ指標となる消費者物価指数（CPI）に注目が集まる。5月雇用統計で予想を上回る雇用の伸びが示され、年内の利上げが完全に織り込まれた。米イラン戦争の行方が不透明で、ホルムズ海峡封鎖が続き原油が高止まりしており、一部連邦準備制度理事会（FRB）高官は当面政策据え置きを支持すると同時に、利上げを支持する可能性も示唆。雇用統計に続いてCPIも強い結果となると、年内の利上げ観測がより強まる。。ウォーシュFRB新議長のもと、6月連邦公開市場委員会（FOMC）での金融政策の判断材料となるが、現状ではほぼ据え置きが想定されている。6月会合を控え、連邦公開市場委員会（FOMC）はブラックアウト期間入りとなる。

5月の米消費者物価指数（CPI）は総合CPIが主にガソリン高の影響で前年比で＋4.2％と、23年4月来の高水準になる見通し。FRBが重要視している食品とエネルギーを除いたコアCPIは前年同月比では＋2.9％と昨年9月来の高水準が予想されている。

欧州中央銀行（ECB）は理事会で利上げを決定することがほぼ確実視されている。ラガルドECB総裁の会見で、7月、または、9月の追加利上げの可能性を探る。また、カナダ中央銀は定義上のリセッション（景気後退）入りを鑑み、政策金利据え置きが予想されている。

■今週の主な注目イベント

●米国

9日：卸売り在庫、貿易収支、中古住宅販売

10日：CPI、

11日：PPI、週次失業保険申請件数

12日：ミシガン大消費者信頼感指数

●カナダ

10日：金融政策決定会合

●欧州

11日：ECB定例理事会、ラガルド総裁会見

●日本

8日：GDP、貿易収支

10日：PPI

12日：鉱工業生産

●中国

9日：貿易収支

10日：PPI、CPI《CS》