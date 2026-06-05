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アールプランナー 中京大学体育会サッカー部とスポンサー契約締結
記事提供元：フィスコ
*13:03JST アールプランナー---中京大学体育会サッカー部とスポンサー契約締結
アールプランナー＜2983＞は4日、大学部活と企業をつなぐスポンサーマッチングサイト「ブカスポ」を通じて、中京大学体育会サッカー部とスポンサー契約を締結したと発表した。
同サッカー部は愛知県豊田市を拠点とし、これまで数多くのプロサッカー選手やトップアスリートを輩出してきた強豪校として知られる。
今回の契約は、東海エリアを拠点とする両者が「地域を盛り上げ、地域の未来を担う学生を支援したい」という考えを共有したことを背景に実現した。
アールプランナーは東海エリアおよび首都圏エリアで戸建住宅事業を展開しており、本取り組みを通じて学生の競技環境の向上だけでなく、スポーツを通じた人間形成やキャリア支援とともに、地域活性化にもつなげる考えだ。
契約に基づき、同社は遠征費や用具購入費など競技活動に関する資金援助を行うほか、部活動に励む学生を対象としたキャリア教育を提供する。また、ブランディング協力の一環として、サッカー部の練習着へ企業ロゴを掲載する。《KT》
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