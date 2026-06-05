*08:42JST 6/5

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（51561.93、+874.86）

・シカゴ日経225先物は上昇（67775、+135）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（67470.69、-931.44）

・ナスダック総合指数は下落（26830.96、-23.02）

・SOX指数は下落（13617.50、-299.46）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・4月毎月勤労統計-現金給与総額

・4月実質賃金総額

・4月家計支出

・4月景気一致指数

・4月景気先行CI指数

・5月米国非農業部門雇用者数

・5月米国失業率

・5月米国平均時給

・4月米国消費者信用残高

・1-3月期ユーロ圏GDP確定値

・5月カナダ失業率

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・1-3月期インドGDP

・2026年度インド年間GDP予想

・インド外貨準備高(先週)

・ベイリーイングランド銀行（中央銀行）総裁が討論会に参加《YY》