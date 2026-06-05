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6/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 6/5
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（51561.93、+874.86）
・シカゴ日経225先物は上昇（67775、+135）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（67470.69、-931.44）
・ナスダック総合指数は下落（26830.96、-23.02）
・SOX指数は下落（13617.50、-299.46）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・4月毎月勤労統計-現金給与総額
・4月実質賃金総額
・4月家計支出
・4月景気一致指数
・4月景気先行CI指数
・5月米国非農業部門雇用者数
・5月米国失業率
・5月米国平均時給
・4月米国消費者信用残高
・1-3月期ユーロ圏GDP確定値
・5月カナダ失業率
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・1-3月期インドGDP
・2026年度インド年間GDP予想
・インド外貨準備高(先週)
・ベイリーイングランド銀行（中央銀行）総裁が討論会に参加《YY》
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