

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;51,561.93;+874.86Nasdaq;26,830.95;-23.01CME225;67775;-465(大証比)

[NY市場データ]

4日のNY市場はまちまち。ダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは23.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。

原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコム（AVGO）が重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、続伸。ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を保てず。ダウは過去最高値を更新し、まちまちで、終了した。セクター別では銀行、ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、電気通信サービスが下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比465円安の67775円。ADR市場では、対東証比較（1ドル150.99円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、みずほFG＜8316＞、オリックス＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》