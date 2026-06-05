*08:08JST 米国株式市場はまちまち、原油安や金利低下が支援もハイテクが重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

JUN4

Ｏ 68025（ドル建て）

Ｈ 68055

Ｌ 66930

Ｃ 67770 大証比+460（イブニング比-5）

Vol 5093



JUN4

Ｏ 68025（円建て）

Ｈ 68050

Ｌ 66935

Ｃ 67775 大証比+465（イブニング比+0）

Vol 25951

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル150.99円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、み

ずほFG＜8316＞、オリックス＜8411＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2176 -26

4

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.29 0.15 5832 10

6

8035 (TOELY) 住友商事 42.64 0.12 6822 4

7

6758 (SONY.N) TDK 24.95 0.29 3992 4

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.55 -0.31 2648 4.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.81 -0.08 899 13.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.94 0.10 5270 8

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 23.53 -2.67 7529 15

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -10.79 4931 22

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.84 -0.37 7628 -1

3

8001 (ITOCY) 丸紅 29.92 -278.63 479 -448

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.79 0.33 7832 18

7

8031 (MITSY) 東京エレク 200.50 13.50 64156 49

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10399 -21

6

4568 (DSNKY) 第一三共 15.10 -0.28 2416 2

4

9433 (KDDIY) 関西電力 7.28 -0.51 2329 -

2

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.61 0.10 929 -925.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 0.20 1477 9.

5

7267 (HMC.N) スズキ 46.51 -0.55 1860

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.82 -0.20 6022 -

3

6902 (DNZOY) ファナック 24.36 -0.46 7795 -

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.75 0.61 7600 3

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.63 -0.08 2181 -

3

8411 (MFG.N) オリックス 39.76 0.51 6361 11

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.93 0.19 23887 14

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.45 0.42 4944 9

4

7741 (HOCPY) キヤノン 27.66 0.08 4425

6

6503 (MIELY) 三菱電機 75.06 -0.35 6004 5

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.16 -0.13 3065

6

7751 (CAJPY) 任天堂 11.43 0.00 7315 4

3

6273 (SMCAY) SMC 20.42 0.47 65340 27

0

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 0.02 360 6.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.00 1.70 71996 -21

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.62 -0.08 1859 1

0

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.79 -0.17 4926 3

0

6702 (FJTSY) 富士通 22.03 0.08 3525 4

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.70 -0.08 3424 1

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.82 2.74 2531 385.

5

8002 (MARUY) 三井物産 633.33 5.23 5066 2

5

6723 (RNECY) ルネサス 15.14 0.15 4843

5

6954 (FANUY) 京セラ 24.59 0.26 3934 2

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.81 0.37 1665 17.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.73 0.21 3957 2

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.84 -0.18 7014 5

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.09 0.31 3549

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 0.00 2752 -11

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.34 0.20 1494 -2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.29 0.11 2286 1

0

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.74 0.19 1558 25.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.99円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.82 2531 385.5 1

7.97

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3840 322

9.15

5020 (JXHLY) ENEOS 17.17 1374 87

6.76

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2720 134

5.18

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2176 -264 -1

0.82

6594 (NJDCY) 日本電産 4.30 2752 -112 -

3.91

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 10399 -216 -

2.03



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51561.93 前日比：874.86

始値：50986.10 高値：51657.89 安値：50986.10

年初来高値：51561.93 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26830.96 前日比：-23.02

始値：26579.30 高値：26923.70 安値：26554.24

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7584.31 前日比：30.63

始値：7516.54 高値：7598.19 安値：7516.54

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.975％ 米10年国債 4.478％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は874.86ドル高の51561.93ドル、ナスダックは2

3.01ポイント安の26830.96で取引を終了した。

原油価格の下落で、寄り付き後、まちまち。ナスダックは半導体のブロードコム（A

VGO）が重しとなり、下落で始まった。ダウは金融やヘルスケアが押し上げ、続伸。

ナスダックも金利の低下を好感し、中盤にかけ、一時上昇に転じたが、プラス圏を

保てず。ダウは過去最高値を更新し、まちまちで、終了した。セクター別では銀

行、ヘルスケア機器・サービスが上昇した一方、電気通信サービスが下落。

宇宙インフラ会社のレッドワイヤー（RDW）や国家安全保障・宇宙ソリューション会

社のボイジャー・テクノロジーズ（VOYG）はイーロン・マスク氏率いる宇宙ベンチ

ャーのスペースXの過去最大規模の新規株式公開（IPO）を控えセクターへの期待感

に、それぞれ上昇。

低硫黄質軟炭のピーボディ・エナジー（BTU）や石炭会社のアライアンスリソース・

パートナーズ（ARLP）はトランプ政権が石炭火力発電および石炭輸出への約7億ドル

の出資を発表する見通しが報じられ、それぞれ上昇。ステーキハウス運営のテキサ

ス・ロードハウス（TXRH）やアウトバックステーキハウスを運営するブルーミン・

ブランズ（BLMN）は農務省が新種のスクリューウォーム寄生虫がテキサス州で確認

されたと発表しそれぞれ売られた。

ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は取引終了後に四半期決算を発

表。第2四半期、通期の見通しが予想に満たず、時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》