*08:08JST NYの視点：米5月チャレンジャー人員削減数は増加、労働市場に過剰な楽観視できず

米5月雇用統計は、労働市場の底堅さを証明すると期待されている。しかし、チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが発表した5月の人員削減数は前年比で＋3.5％と、1月以来の増加となった。削減数は9.7万人。1月来で最大となった。

AI（人工知能）投資を背景に、ハイテク業界の人員削減数38242人と、2024年8月以降ほぼ2年ぶり高水準に達したことが全体指数を押し上げたと見られている。ハイテク業界の削減数は年初来で123653人と、昨年同期に比べ65％増。一方、全体の民間部門の削減数は年初来で前年比7％減と、企業が雇用削減や新規従業員採用を控えているあらたな証拠となった。

企業は今年、80472の雇用計画を発表。2024年、2025年を上回るが、2019年から2023年の同期の水準を依然下回るという。連邦準備制度理事会（FRB）の高官は、労働市場が安定しており、インフレへの懸念を強めつつある。しかし、労働市場を過剰に楽観視もできない状況となっている。《CS》