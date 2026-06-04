*18:45JST 4日の中国本土市場概況：上海総合は3日ぶり反落、米イラン交渉難航や資源安で売り優勢

4日の中国本土市場は3日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数が前日比26.19ポイント（0.64％）安の4057.78ポイントと3日ぶりに反落した。

前日の米株安に加えて銅やアルミニウムなど非鉄金属市況の下落が重荷となり、資源関連を中心に幅広い銘柄で売りが優勢となった。外部環境では中東情勢を巡る不透明感が意識され、米イラン和平交渉の難航懸念や軍事的緊張の高まりが投資家心理を圧迫し、リスク回避姿勢が相場全体の地合いを冷やした。上海期貨交易所で主要な非鉄金属先物が軟調に推移したことを受け、中国アルミ（601600/SH）や洛陽モリブデン業（603993/SH）、紫金鉱業集団（601899/SH）など資源株に売りが広がった。市場では外部要因への警戒と資源安を背景に様子見ムードが強まり、指数は終日上値の重い展開となった。

業種別では、非鉄金属など資源株がさえない。中国アルミのほか、雲南馳宏（600497/SH）が6.2％安、山東南山リョ業（600219/SH）が5.3％安、江西銅業（600362/SH）が4.1％安で取引を終えた。

また、製薬銘柄も安い。浙江医薬（600216/SH）が2.6％安、ショウ州片仔コウ薬業（600436/SH）と浙江海正薬業（600267/SH）がそろって2.4％安で引けた。

半面、半導体株は買われた。三安光電（600703/SH）と杭州立昂微電子（605358/SH）がそろってストップ高の10.0％上昇、北京兆易創新科技（603986/SH）が7.5％高、天津金海通半導体設備（603061/SH）が6.6％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.59ポイント（0.21％）高の278.10ポイント、深センB株指数が7.62ポイント（0.67％）安の1130.08ポイントで終了した。《AK》